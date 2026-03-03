ప్రపంచ భద్రతకు ఇరాన్పై దాడులు అవసరం : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు
మతం పేరుతో హింసను ఎగుమతి చేసే శక్తులను అరికట్టడం తప్పు కాదన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి- మానవాళిని రక్షించే చర్య అంటూ వ్యాఖ్య
Published : March 3, 2026 at 9:30 AM IST
Netanyahu On US Israel Attacks : అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త సైనిక చర్యలకు పూర్తి మద్దతు తెలిపిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఇరాన్పై జరుగుతున్న దాడులు ప్రపంచ భద్రత కోసం అవసరమని స్పష్టం చేశారు. మతం పేరుతో హింసను ఎగుమతి చేసే శక్తులను అరికట్టడం తప్పు కాదని, ఇది మానవాళిని రక్షించే చర్య అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ మేరకు అమెరికా మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ దాడులు కేవలం ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాల రక్షణకే కాకుండా స్వేచ్ఛా ప్రపంచం మొత్తాన్ని కాపాడేందుకు అవసరమని చెప్పారు. ఇరాన్ పాలకులు మత ఛాందసవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా హింసను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
ఇరాన్ గత 47 ఏళ్లుగా అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా డెత్ టు అమెరికా అంటూ నినాదాలు ఇస్తోందని, వేలాది మంది అమెరికన్లను చంపిందని, అమెరికా దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులు చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. అంతేకాక అమెరికా అధ్యక్షుడిపై హత్యాయత్నాలకు కూడా ప్రయత్నించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ పాలక వ్యవస్థ ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి ప్రపంచ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తోందని నెతన్యాహూ ఆరోపించారు.