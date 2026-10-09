పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్కు ఇజ్రాయెల్ 'ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్'
Israel Presidential Award To Machchhar : ఫ్లైదుబాయ్ విమానంపై జరిగిన ఉగ్రదాడి ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టడంలో స్మిత్ మచ్చర్ చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలకుగాను ఇజ్రాయెల్ ఆ దేశపు అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది.
Published : October 9, 2026 at 8:18 AM IST
Israel Presidential Award To Machchhar : ఇజ్రాయెల్ దేశపు అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన "ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ ఫర్ సివిలియన్ హీరోయిజం"ను భారతీయ పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛార్కు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ స్వయంగా ప్రకటించారు. ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని హైజాక్ చేయడానికి జరిగిన ఉగ్ర ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టడంలో ఆయన చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలకుగాను ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073. Herzog also presented the award to six Israeli civilians for their efforts to prevent the would-be hijacker from crashing the plane.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026