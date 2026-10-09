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పైలట్​ స్మిత్ మచ్చర్​కు ఇజ్రాయెల్ 'ప్రెసిడెన్షియల్​ అవార్డ్​'

Israel Presidential Award To Machchhar : ఫ్లైదుబాయ్ విమానంపై జరిగిన ఉగ్రదాడి ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టడంలో స్మిత్​ మచ్చర్​ చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలకుగాను ఇజ్రాయెల్ ఆ దేశపు అత్యున్నత​ పౌర పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది.

Israel Presidential Award To Machchhar
భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చ (Photo Source: X)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2026 at 8:18 AM IST

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Israel Presidential Award To Machchhar : ఇజ్రాయెల్ దేశపు అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన "ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ ఫర్ సివిలియన్ హీరోయిజం"ను భారతీయ పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛార్‌కు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ స్వయంగా ప్రకటించారు. ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని హైజాక్ చేయడానికి జరిగిన ఉగ్ర ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టడంలో ఆయన చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలకుగాను ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

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ISRAEL PRESIDENTIAL AWAR TO SMIT
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