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ట్రంప్‌నకు షాకిచ్చిన నెతన్యాహు- గాజా పీస్ ప్లాన్‌‌ను విభేదించిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

గాజాలో యుద్ధానికి ముగింపు పడే అవకాశం ఉందన్న ట్రంప్- ఆయుధాలు వదిలేందుకు హమాస్‌ సిద్ధమని ప్రకటన- అయితే గాజాలో శాంతి కోసం రూపొందించిన ట్రంప్ పీస్ ప్లాన్‌తో విభేదిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ పీఎం నెతన్యాహు వెల్లడి

Netanyahu And Trump
Netanyahu And Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 12:23 PM IST

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Netanyahu Disagrees With Trump : ఇజ్రాయెల్-హమాస్‌ల మధ్య గత మూడేళ్లుగా సాగిన పోరులో అల్లకల్లోలమైన గాజాలో యుద్ధం ముగియనున్నట్లు కనిపిస్తోన్న తరుణంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గాజా ప్రాంతంలో శాంతి పునరుద్ధరణ కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ రూపొందించిన ఒప్పందాన్ని విభేదిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గాజా పునర్నిర్మాణం దశకు వెళ్లే ముందు హమాస్‍ ఆయుధాలు వీడాలని చేశారు. బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ ప్రధాన ప్రతినిధి నికోలే మ్లాడెనోవ్‌తో సమావేశం అనంతరం నెతన్యాహు ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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