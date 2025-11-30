ETV Bharat / international

మోసం, నమ్మకద్రోహం, అవినీతి కేసులు- క్షమాభిక్ష కోరిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు

నెతన్యాహుపై అవినీతి ఆరోపణలు- అధ్యక్షుడిని క్షమాభిక్ష కోరిన నెతన్యాహు

Israel PM Benjamin Netanyahu
Israel PM Benjamin Netanyahu (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 8:18 PM IST

Netanyahu Seeks Pardon : అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు తనకు క్షమాభిక్ష ప్రసాదించాలని అధ్యక్షుడు ఐజక్‌ హట్జాగ్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రధాని కార్యాలయం ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించింది. క్షమాభిక్ష కోసం ఆయన అధ్యక్ష కార్యాలయం న్యాయవిభాగానికి తన అభ్యర్థనను సమర్పించినట్లు తెలిపింది.

నెతన్యాహు మూడు వేర్వేరు కేసుల్లో మోసం, నమ్మకద్రోహం, లంచాలు స్వీకరించడం వంటి అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో విచారణకు హాజరైన ఏకైక ప్రధానమంత్రిగా ఆయన నిలిచారు. సంపన్న రాజకీయ మద్దతుదారులకు ఆయన అనుకూలంగా వ్యవహరించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఆయన ఇంకా ఏ కేసులోనూ దోషిగా తేలలేదు. ఆయన కూడా మొదటినుంచి ఈ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ వస్తున్నారు.

నెతన్యాహును క్షమించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్‌ను కోరిన వారాల వ్యవధిలో ఈ పరిణామం జరగడం గమనార్హం. తనపై విచారణ విషయంలో దేశం ముక్కలుగా విడిపోయిందన్న నెతన్యాహూ, క్షమాభిక్ష ప్రసాదిస్తే దేశ ఐక్యత కోసం పోరాడుతానని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు అధ్యక్ష కార్యాలయం దీనిని అసాధారణ అభ్యర్థనగా పేర్కొంది. ఇది అనేక చిక్కులతో ముడిపడి ఉందని తెలిపింది.

