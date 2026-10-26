నెతన్యాహు-ఐసెన్కోట్ల మధ్య హోరాహోరీ తప్పదన్న ఎగ్జిట్ పోల్స్- ఇజ్రాయెల్ అధినేతకు ట్రంప్ మద్దతు
ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల పోలింగ్ మంగళవారం జరగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో నెతన్యాహు, ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ గాడి ఐసెన్కోట్ మధ్య హోరాహోరీ పోరు ఉంటుందని పలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి.
Published : October 26, 2026 at 10:04 AM IST
Israel Elections 2026 Predictions : పశ్చిమాసియాలో భీకర యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల పోలింగ్ మంగళవారం జరగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రస్తుత ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఆయన సమీప ప్రత్యర్థి గాడి ఐసెన్కోట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు ఉండనుందని పలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. అందుకే ఈ సారి జరగబోయే ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దేశ చరిత్రలో అత్యంత తీవ్రంగా పోటీపడే ఎన్నికల్లో ఒకటిగా నిలుస్తాయని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. హమాస్ దాడి (2023 అక్టోబర్ 7) , అలాగే గాజా, లెబనాన్, ఇరాన్లతో కొనసాగుతున్న బహుముఖ యుద్ధాల నేపథ్యంలో జరుగుతున్న మొదటి ఎన్నికలు కావడంతో ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుకు అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ బహిరంగ మద్దతు ప్రకటించారు.
ఏ కూటమికి దక్కని మెజారిటీ మార్క్!
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు విషయానికొస్తే, ఆయన ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మద్దతుతో ఇరాన్ ముప్పును కేవలం తానే నిలువరించగలనని ఓటర్లకు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఆయన ప్రత్యర్థి ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ గాడి ఐసెన్కోట్ తనను తాను రాజకీయాలకు కొత్త వ్యక్తిగా అభివర్ణించుకుంటున్నారు. దేశ భద్రతా విషయంలో కఠిన నిర్ణయాలను తీసుకోగల వ్యక్తిగా తనను తాను ప్రదర్శించుకుంటున్నారు. కాగా, అక్టోబర్ 23 నాటికి వచ్చిన ఎన్నికల సర్వేలు మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ గాడి ఐసెన్కోట్ నేతృత్వంలోని యషార్ పార్టీ, ప్రస్తుత ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుకు చెందిన లికుడ్ పార్టీ కంటే ముందంజలో ఉన్నట్లు అంచనా వేశాయి. అయితే 120 స్థానాలు కలిగిన ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన 61 సీట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ను ఏ రాజకీయ కూటమి కూడా సాధించదని పేర్కొన్నాయి.
నెతన్యాహుకు ఓటేయండి : ఇజ్రాయెల్ పౌరులకు ట్రంప్ పిలుపు
మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బెంజమిన్ నెతన్యాహుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. నెతన్యాహును అసాధారణ యోధుడి అభివర్ణించారు. "మీరు (ఇజ్రాయెల్ ప్రజలనుద్దేశించి) పోలింగ్ బూత్లకు వెళ్లినప్పుడు నెతన్యాహు ఒక అద్భుతమైన యోధుడని దయచేసి గుర్తుంచుకోండి! కొంతమంది దుర్మార్గులు ఇజ్రాయెల్ను 'చిన్న సైతాన్' అని, యునైటెడ్ స్టేట్స్ను 'పెద్ద సైతాన్' అని పిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'అమెరికాకు మరణం, ఇజ్రాయెల్కు మరణం' అనే నినాదం ఇకపై వినిపించకూడదు. నెతన్యాహుకు ఓటేయండి. ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్లు సంయుక్త సైనిక చర్య జరిపి టెహ్రాన్ను అణ్వాయుధం పొందకుండా నిరోధించాయి. ఇరాన్ సైనిక, ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి. " అని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
నెతన్యాహు, ఐడీఎఫ్ చీఫ్ మధ్య విభేదాలు!
ఇదిలా ఉండగా, ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇరాన్పై సైనిక చర్య ప్రణాళికల విషయంలో ఆ దేశ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఐడీఎఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ జనరల్ ఇయాల్ జమీర్ మధ్య తీవ్ర విభేదాలు (అభిప్రాయభేదాలు) తలెత్తినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. జమీర్ సైనిక చర్యను చేపట్టడానికి నిరాకరిస్తున్నారని పేర్కొంది. ఈ సైనిక చర్యకు చట్టబద్ధమైన అనుమతి ఉందని ధ్రువీకరిస్తూ నెతన్యాహు సంతకం చేసిన అధికారిక పత్రాలను ఐడీఎఫ్ చీఫ్ కోరినట్లు వెల్లడించింది. కాగా, ఎన్నికల వేళ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే ఇరాన్ అంశాన్ని వాడుకోవాలని నెతన్యాహు ప్రభుత్వం చూస్తోందని ఇజ్రాయెల్ సైనిక వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నట్లు స్ఫష్టం చేసింది.
ఎన్నికల వేళ మాపై శత్రుపూరిత దాడులకు దిగొద్దు : నెతన్యాహు వార్నింగ్
మరోవైపు, మంగళవారం జరగనున్న ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికలకు ఇరాన్, దాని మిత్రదేశాలు అంతరాయం కలిగించేందుకు ప్రయత్నించవచ్చని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఆరోపించారు. ఎలాంటి శత్రుపూరిత చర్యలకు పాల్పడవద్దని ఇరాన్కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇజ్రాయెల్ శత్రువులైన ఇరాన్, దాని మిత్రదేశాలు ఎన్నికలకు అంతరాయం కలిగించేందుకు దాడులతో విరుచుకుపడొచ్చని తమకు నిఘా వర్గాల నుంచి సమాచారం అందిందన్నారు. తమను రెచ్చగొట్టొద్దని, లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటారని అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం రక్షణ, దాడి కార్యకలాపాలు రెండింటికీ సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, తనకు, ఐడీఎఫ్ చీఫ్కు మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని వచ్చిన వార్తలను నెతన్యాహు కొట్టిపారేశారు. అదంతా ఫేక్ న్యూస్ అని ఖండించారు.