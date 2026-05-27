లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు- 'అక్టోబరు 7' సూత్రధారి హతం
హమాస్ కీలక నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఇజ్రాయెల్ ఈ వరుస దాడులు- దాడిలో మరణించిన హమాస్ సైనిక విభాగానికి కొత్త చీఫ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మహమ్మద్ ఒడెహ్- ఒక్కొక్కరిగా మట్టుబెడతామని ప్రకటించిన ఇజ్రాయెల్
Published : May 27, 2026 at 10:30 AM IST
Israel Attacks on Lebanon : హమాస్ అక్టోబర్ 7న జరిపిన దాడిలో పాల్గొన్న కీలక నేతల వేటను ఇజ్రాయెల్ వేగవంతం చేసింది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు లెబనాన్లో హెజ్బొల్లాపై కూడా దాడులను చేసింది. అక్టోబర్ 7 నాటి మారణకాండకు సూత్రధారుల్లో ఒకరిగా భావిస్తున్న మహమ్మద్ ఒడెహ్ను వైమానిక దాడిలో హతమార్చినట్లు ఐడీఎఫ్ ప్రకటించింది. అదే సమయంలో దక్షిణ లెబనాన్లో వరుస వైమానిక దాడులతో హెజ్బొల్లా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. గాజా నుంచి లెబనాన్ వరకు ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యలు మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతున్నాయి.
ఒక్కొక్కరిగా మట్టుబెట్టే దిశగా ఆపరేషన్లు
2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ జరిపిన దాడుల్లో పాల్గొన్న వారిని ఒక్కొక్కరిగా మట్టుబెడతామని ప్రకటించిన ఇజ్రాయెల్, ఆ దిశగా ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు కొనసాగిస్తోంది. ఈ క్రమంలో హమాస్ సైనిక విభాగానికి కొత్త చీఫ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మహమ్మద్ ఒడెహ్ను గాజాలో జరిగిన వైమానిక దాడిలో హతమార్చినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు వెల్లడించాయి. ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు, రక్షణ మంత్రి కట్జ్ ఆదేశాల మేరకే ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు తెలిపాయి. అక్టోబర్ 7 దాడుల సమయంలో హమాస్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగానికి అధిపతిగా ఉన్న ఒడెహ్, ఆ దాడుల ప్రణాళికలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఇజ్రాయెల్ ఆరోపిస్తోంది. ఇటీవల ఐడీఎఫ్ దాడిలో హమాస్ టాప్ కమాండర్ ఎజ్జెదిన్ అల్ హద్దాద్ మరణించగా, ఆయన స్థానంలో వారం క్రితమే ఒడెహ్ నియమితుడైనట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే అతడిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.
హమాస్ కీలక నేతలే లక్ష్యంగా దాడులు
మంగళవారం రాత్రి గాజా నగరంపై జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో ముగ్గురు మరణించగా మరో 12 మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఒడెహ్ కూడా ఉన్నట్లు ఇజ్రాయెల్ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఒడెహ్ మరణాన్ని నెతన్యాహు అధికారికంగా ధ్రువీకరిస్తూ "అక్టోబర్ 7 మారణకాండలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరినీ మట్టుపెడతాం" అంటూ ఎక్స్ వేదికగా హెచ్చరించారు. అయితే, ఈ ఘటనపై హమాస్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. 2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ జరిపిన దాడుల్లో సుమారు 1,200 మందికి పైగా మరణించగా, 251 మందిని బందీలుగా తీసుకుని గాజాకు తరలించింది. ఈ ఘటన తర్వాత హమాస్ కీలక నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఇజ్రాయెల్ ఈ వరుస దాడులను కొనసాగిస్తోంది.
కాల్పుల విరమణ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ దాడులు
మరోవైపు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ లెబనాన్పై కూడా ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఆగడం లేదు. హెజ్బొల్లా స్థావరాలే లక్ష్యంగా మంగళవారం భారీ ఎత్తున వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. దక్షిణ లెబనాన్లోని బుర్జ్ రహల్, స్రీఫా, అస్-సవానా, కబ్రీఖా ప్రాంతాలపై వరుస దాడులు జరిగినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. టైర్ జిల్లాలోని కవ్తరియాత్ అల్-రుజ్ ప్రాంతంలో కూడా భారీ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు సమాచారం. లెబనాన్ ఆరోగ్యశాఖ వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం జరిగిన దాడుల్లో 31 మంది మరణించగా, మరో 40 మంది గాయపడ్డారు. మష్ఘరా గ్రామంపై జరిగిన ఒక దాడిలోనే 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు లెబనాన్ నేషనల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. దీనికి ప్రతిగా హెజ్బొల్లా కూడా రాకెట్లు, డ్రోన్లు, ఫిరంగులతో ఇజ్రాయెల్ దళాలపై ఎదురుదాడులు చేసినట్లు ప్రకటించింది.
సైన్యానికి నెతన్యాహు ఆదేశాలు
హెజ్బొల్లాపై మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదివారం సైన్యానికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు నెతన్యాహు వెల్లడించారు. ఇటీవల హెజ్బొల్లా యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో 600 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను హతమార్చామని నెతన్యాహు ఒక వీడియో ప్రకటనలో తెలిపారు. " అయినా మేం వెనుకడుగు వేయడం లేదు. ఇంకా యుద్ధంలోనే ఉన్నాం. ఇకపై మరింత దూకుడుగా ముందుకెళ్లాలని సైన్యాన్నికి ఆదేశించాను" అని నెతన్యాహు తెలిపారు.
