హెజ్‌బొల్లా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు- లెబనాన్‌లో 50 గ్రామాలను ఖాళీ చేయమని వార్నింగ్​

రాజధాని బీరుట్‌పై ఇజ్రాయెల్ క్షిపణులతో దాడి

Published : March 2, 2026 at 8:24 AM IST

Israel Attack Lebanon Hezbollah : లెబనాన్‌లో ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హెజ్‌బొల్లా మిలిటెంట్ సంస్థ స్థావరాల లక్ష్యంగా దాడులు చేపట్టేందుకు ఇజ్రాయెల్ సన్నద్ధమైంది. ఈ మేరకు 50 గ్రామాల ప్రజలు వెంటనే ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అంతకుముందు రాజధాని బీరుట్‌పై ఇజ్రాయెల్ క్షిపణులతో దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో పలు భవనాల కిటికీలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఓ నివాసంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఖమేనీ మృతికి ప్రతీకారంగా హెజ్‌బొల్లా మిలిటెంట్ సంస్థ ఇజ్రాయెల్‌ సరిహద్దు దిశగా క్షిపణులను ప్రయోగించింది. దీంతో ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్‌పై ప్రతి దాడులు చేసింది. తమ గగనతలంలోకి వచ్చిన ఒక క్షిపణిని నేలకూల్చామని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తెలిపింది. అటు ఇరాన్‌కు మద్దతుగా ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులు చేయెుద్దని హెజ్‌బొల్లా మిలిటెంట్ సంస్థను లెబనాన్ ప్రభుత్వ అధికారులు కోరారు. 2024లో ఇజ్రాయెల్ చేపట్టిన దాడుల నుంచి లెబనాన్ ఇంకా కోలుకోలేదు.

