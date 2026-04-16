ఇరాన్పై యూఎస్, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యాలు ఒకటే- హెజ్బొల్లాపై దాడులు కొనసాగుతాయ్: నెతన్యాహు
హెజ్బొల్లాపై దాడులు తీవ్రతరం చేసిన ఇజ్రాయెల్- శాంతి చర్చలతో పాటు దాడులు కూడా కొనసాగుతాయ్ అని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని వెల్లడి
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (x/@netanyahu)
Published : April 16, 2026 at 7:00 AM IST
Israel PM On Hezbollah : ఇరాన్, లెబనాన్తో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా లక్ష్యాలు ఒకటేనని స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. అలాగే హెజ్బొల్లాపై తమ దాడులు కొనసాగాతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఒకవైపు దక్షిణ లెబనాన్లో సైనిక చర్యలు కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు దీర్ఘకాల శాంతి కోసం చర్చలు కూడా సాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.