ట్రాఫిక్ కెమెరాలే 'ఖమేనీ' ఆచూకీ తెలిపాయ్- ఒక్క రోజు నిఘా కాదు- కొన్నేళ్లుగా మాటువేసి!

ఖమేనీ కదలికలను తెలుసుకునేందుకు టెహ్రాన్ నగరంలోని ట్రాఫిక్ కెమెరాలను ఇజ్రాయెల్ హ్యాక్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 10:43 AM IST

1 Min Read
Israel Hacked Iran Traffic Camera : ఇరాన్ సుప్రీం అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ కదలికలను ట్రాక్ చేసేందుకు టెహ్రాన్ నగరంలోని ట్రాఫిక్ కెమెరాలను ఇజ్రాయెల్ హ్యాక్ చేసిందంటూ బ్రిటన్‌కు చెందిన ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇందుకోసం గత కొన్నేళ్లుగా ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌లోని అన్ని ట్రాఫిక్ కెమెరాలు, మొబైల్ ఫోన్ నెట్‌వర్క్‌లను ఇజ్రాయెల్ హ్యాక్ చేసిందని పేర్కొంది. టెహ్రాన్ నగర ట్రాఫిక్ ఫుటేజీ ఎప్పటికప్పుడు ఇజ్రాయెల్‌లోని సర్వర్లకు బదిలీ అయ్యేదని తెలిపింది. చాలా ఏళ్లుగా ఈ ఫుటేజీ ద్వారా ఖమేనీ కదలికలను ఇజ్రాయెల్ నిత్యం ట్రాక్ చేసిందని వెల్లడించింది. ఈ ఫుటేజీ వల్లే ఫిబ్రవరి 28న ఉదయం టెహ్రాన్‌లోని అధికారిక నివాసంలో ఖమేనీ ఉన్నారనే కచ్చితమైన అంచనాకు ఇజ్రాయెల్ రాగలిగిందని కథనంలో ప్రస్తావించారు. ఈ సమాచారాన్ని ధ్రువీకరించుకున్న వెంటనే ఇజ్రాయెల్-అమెరికాలకు చెందిన 200 యుద్ధ విమానాలు హుటాహుటిన టెహ్రాన్‌లోకి ప్రవేశించి, ఖమేనీ నివాసంపై 30 బంకర్ బస్టర్ బాంబులను జారవిడిచి వెళ్లిపోయాయి. పలు విశ్వసనీయ వర్గాల నుంచి తమకు ఈ కీలక సమాచారం అందిందని ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ పేర్కొంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

