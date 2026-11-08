ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఐసెన్కోట్కు ఆహ్వానం- ఉగ్రవాద మద్దతుదారులతో సర్కార్ వద్దన్న నెతన్యాహు
ఇజ్రాయెల్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ గాడీ ఐసెన్కోట్కు అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ ఆహ్వానం పలికారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆరు వారాల గడువు ఇచ్చారు.
Published : November 8, 2026 at 7:16 AM IST
Israel Presidential Election : ఇజ్రాయెల్ సుదీర్ఘకాలంగా దేశ ప్రధానిగా కొనసాగుతున్న బెంజమిన్ నెతన్యాహు అధికారానికి సవాలు ఎదురైంది. ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ గాడీ ఐసెన్కోట్కు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం లభించింది. ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ శనివారం రాత్రి ఈ మేరకు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 27న జరిగిన ఎన్నికల తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు ఈ పరిణామం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఐసెన్కోట్కు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆరు వారాల సమయం ఇచ్చారు. ఈ సమయంలో పార్లమెంట్లో అవసరమైన మెజారిటీని సాధించి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులను చూస్తే ఆయనకు ఆ పని అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమికి మెజారిటీ రాలేదు. మరోవైపు ఐసెన్కోట్ పక్షం కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన స్థానాలను గెలుచుకోలేకపోయింది. దీంతో అరబ్ పార్టీల మద్దతు కీలకంగా మారింది.
ఈ ఎన్నికల్లో అరబ్ నేతృత్వంలోని పార్టీలు గతంలో కంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో వీటి మద్దతు ఎవరికి లభిస్తుందనే అంశం ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ పార్టీల మద్దతు లేకుండా ఐసెన్కోట్ మెజారిటీ సాధించడం కష్టమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే వాటితో కలిసి పనిచేసే అంశంపై ఆయన సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
దేశంలో భిన్నాభిప్రాయాలు?
అయితే అరబ్ పార్టీలతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఐసెన్కోట్కు రాజకీయంగా పెద్ద సవాలే. ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఒకసారి మాత్రమే అరబ్ పార్టీ ప్రభుత్వ సంకీర్ణంలో భాగమైంది. ఇప్పుడు మరోసారి అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే దేశ రాజకీయాల్లో అది కీలక మార్పుగా నిలవనుంది. ముఖ్యంగా గత మూడేళ్లుగా గాజా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం, భద్రతాపరమైన అంశాల నేపథ్యంలో అరబ్ పార్టీలతో పొత్తుపై దేశంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ విషయంలో ఐసెన్కోట్ కొన్ని షరతులతో ముందుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా హమాస్ను ఉగ్రవాద సంస్థగా గుర్తించి, దాన్ని అంతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని అంగీకరించే పార్టీలతోనే కలిసి పనిచేయాలనే వైఖరిని ఆయన వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. అంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో మద్దతు తీసుకున్నప్పటికీ జాతీయ భద్రత విషయంలో రాజీ పడే ఉద్దేశం లేదని ఆయన వైఖరి స్పష్టం చేస్తోంది.
మరోవైపు నెతన్యాహు మాత్రం ఐసెన్కోట్కు అరబ్ పార్టీల మద్దతు లభించకుండా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో అరబ్ పార్టీలు అక్రమంగా గెలుపొందాయంటూ ఆయన ఆరోపణలు చేసినప్పటికీ అందుకు ఆధారాలు లేవని వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. అధ్యక్షుడి ప్రకటనకు కొద్దిసేపటి ముందు నెతన్యాహు ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. దేశంలో జాతీయ ఐక్యత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాలని అందులో పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాదులకు మద్దతు ఇచ్చే పార్టీలతో తొందరపడి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం సరికాదని హెచ్చరించారు. అరబ్ నేతృత్వంలోని పార్టీలను ఉద్దేశించే ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అరబ్ పార్టీలను దేశ భద్రతకు ముప్పుగా నెతన్యాహు, ఆయన మద్దతుదారులు పలుమార్లు అభివర్ణించారు.
కొన్ని షరతులతో మద్దతు!
ఐసెన్కోట్ మాత్రం కొన్ని షరతులతో వాటి మద్దతు తీసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండటంతో ఇరు పక్షాల మధ్య రాజకీయ విభేదాలు మరింత స్పష్టమయ్యాయి. అయితే ఐసెన్కోట్ ముందున్న అవకాశాలు కేవలం అరబ్ పార్టీల మద్దతుకే పరిమితం కావు. ప్రధాన యూదు పార్టీలతో కలిసి విస్తృత సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయవచ్చు. ఇందులో భాగంగా నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం కూడా చర్చకు రావచ్చు. అయితే ఇద్దరి మధ్య అనేక కీలక అంశాల్లో విభేదాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అల్ట్రా ఆర్థడాక్స్ వర్గానికి చెందిన యువకులకు సైనిక విధుల నుంచి మినహాయింపులు ఇవ్వాలనే మతపరమైన పార్టీల డిమాండ్పై నెతన్యాహు వైఖరిని ఐసెన్కోట్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
అలాగే 2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ దాడుల సమయంలో భద్రతా వైఫల్యాలపై అధికారిక విచారణ జరపాలనే అంశంలోనూ ఇద్దరి మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఈ అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం సాధించడం కష్టంగా కనిపిస్తోంది. మరో మార్గంగా అరబ్ పార్టీలను అధికారికంగా సంకీర్ణంలో చేర్చుకోకుండా, వాటి బయటి మద్దతుతో మైనారిటీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే ఐసెన్కోట్కు మద్దతుగా ఉన్న కూటమిలోని కొన్ని పార్టీలు ఈ ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. దీంతో ఆయనకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో మరిన్ని చిక్కులు ఎదురయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
క్షిపణుల పరిధిపై స్వీయపరిమితిని ఎత్తివేసిన ఇరాన్- కారణం ఏమిటంటే?
260 శత్రు విమానాలను కూల్చేశాం- 7 డ్రోన్లను సీజ్ చేశాం : ఇరాన్