పాక్ వ్యాఖ్యలు 'అసహ్యం'- బయట శాంతి చర్చలు, లోపల విద్వేషం- దాయాదిపై ఇజ్రాయెల్ ఫైర్​

ఖవాజా ఆసిఫ్ వ్యాఖ్యలపై ఇజ్రాయెల్ తీవ్ర నిరసన- మధ్యవర్తిత్వ పాత్రపై పాక్ విశ్వసనీయతపై సందేహాలు- లెబనాన్‌లో కాల్పుల విరమణ లేదని నెతన్యాహు స్పష్టం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 7:17 AM IST

Updated : April 10, 2026 at 7:35 AM IST

Israel On Pakistan : పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్​ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇజ్రాయెల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆయన వ్యాఖ్యలు అసహ్యం, అంగీకరించలేనివంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం మండిపడింది. శాంతి చర్చలకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న దేశం నుంచి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు రావడం తగదని, ఇది పాక్ నిష్పాక్షికతపై అనుమానాలు కలిగిస్తోందని స్పష్టం చేసింది.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో, "ఇజ్రాయెల్ నిర్మూలనకు పిలుపునివ్వడం ఏ ప్రభుత్వానికీ తగదు. ముఖ్యంగా శాంతి మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించాలనుకునే దేశం నుంచి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు రావడం మరింత ఆందోళనకరం" అని పేర్కొంది. ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య రెండు వారాల తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణకు పాక్ మధ్యవర్తిత్వం వహించింది.

ఇదే సమయంలో ఇస్లామాబాద్‌లో శాంతి చర్చలు జరిపేందుకు కూడా సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ కీలక సమయంలో ఖవాజా ఆసిఫ్ చేసిన సోషల్ మీడియా వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. ఆసిఫ్ తన పోస్టులో ఇజ్రాయెల్‌ను మానవాళికి శాపంగా పేర్కొంటూ, ఇజ్రాయెల్ అనే దేశాన్ని తొలగించాలన్న భావన వ్యక్తం చేశారు. గాజా తర్వాత ఇరాన్, ఇప్పుడు లెబనాన్‌లో కూడా అమాయక ప్రజలపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా విమర్శలకు దారి తీశాయి.

ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రి కూడా ఆసిఫ్ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. "శాంతి చర్చలు జరుపుతున్నామని చెప్పుకుంటూ, ఇదే సమయంలో యూదులపై విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం" అని ఆయన అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ తన భద్రతను కాపాడుకునేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.

