గాజాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరిగిన వారానికే!
గాజాలో మరోసారి హింస- హమాస్ దాడులకు ప్రతిగా భారీ వైమానిక దాడులు ప్రారంభించిన ఇజ్రాయెల్
Published : October 20, 2025 at 7:15 AM IST
Israel Gaza War : గాజా ప్రాంతంలో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ మళ్లీ హింస చెలరేగింది. ఇజ్రాయెల్ దళాలపై హమాస్ దాడులు జరిపిందని ఆరోపిస్తూ ఇజ్రాయెల్ ప్రతిగా భారీ వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. దీనిపై ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (IDF) స్పష్టీకరణ ఇచ్చాయి. "హమాస్ నుంచి జరుగుతున్న ఉల్లంఘనలకు ప్రతిస్పందనగా మేం గాజాలోని పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు చేశాం. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని గౌరవిస్తూ, కానీ దాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిని ఉపేక్షించమని తేల్చి చెప్పాం" అని IDF ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
పొడవైన సొరంగ మార్గాలు ధ్వంసం
ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గాజాలోని హమాస్ ఉగ్రశక్తులపై లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయి. ఆయుధ నిల్వ కేంద్రాలు, కాల్పుల స్థావరాలు, భూగర్భ సొరంగ మార్గాలు, ఉగ్రవాద కణాలను తుదముట్టించామని వెల్లడించింది. మొత్తం 120 కంటే ఎక్కువ మునిషన్లు ఉపయోగించామన్న IDF, సుమారు 6 కిలోమీటర్ల పొడవైన సొరంగ మార్గాలను ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపింది.
ధైర్యం, వీరోచితత ఎప్పటికీ స్మరణీయం!
దక్షిణ గాజాలోని రఫా నగరంలో హమాస్ మిలిటెంట్లు తమ దళాలపై యాంటీ ట్యాంక్ క్షిపణులు, తుపాకీ కాల్పులు జరిపారని ఇజ్రాయెల్ ఆరోపించింది. ఈ దాడుల్లో ఇద్దరు సైనికులు మృతి చెందగా, పలువురు గాయపడ్డారు. వీరిని మేజర్ యనివ్ కులా, సిబ్బంది సర్జెంట్ ఇటాయ్ యావెట్జ్గా గుర్తించారు. వారి కుటుంబాలకు ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు సంతాపం తెలిపారు. "దేశ రక్షణ కోసం వీరు ప్రాణత్యాగం చేశారు. వీరి ధైర్యం, వీరోచితత ఎప్పటికీ స్మరణీయమవుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇక హమాస్ మాత్రం ఆరోపణలను ఖండించింది. "రఫా ప్రాంతంలో మా దళాలు ఎలాంటి దాడులు జరపలేదు. ఆ ప్రాంతంలోని విభాగాలతో మాకు నెలలుగా కమ్యూనికేషన్ లేదు. ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న ఈ చర్యలు కాల్పుల విరమణను పక్కదోవ పట్టించే ప్రయత్నమే" అని హమాస్ స్పష్టం చేసింది. తామే ఉల్లంఘనలు చేస్తున్నా ఇజ్రాయెల్ తన చర్యలను సమర్థించుకోవడానికే హమాస్ పేరును ఉపయోగిస్తోందని తెలిపింది.
మృతుల సంఖ్య 68,000 దాటగా!
గాజా మీడియా కార్యాలయం తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. అక్టోబరు 10న కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటివరకు 80 ఉల్లంఘనలు చోటుచేసుకున్నాయని, వాటిలో 97 మంది మరణించారని, 230 మంది గాయపడ్డారని పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ మానవతా చట్టాలను ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘిస్తుందని విమర్శించింది. అల్ జజీరా నివేదిక ప్రకారం, ఆదివారం ఒక్కరోజే గాజాలో 42 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో చాలా మంది రఫా, ఖాన్ యూనిస్ ప్రాంతాలవారేనని తెలిపింది. గాజాలో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 68,000 దాటగా, గాయపడినవారి సంఖ్య 1.7 లక్షలకు చేరిందని అక్కడి ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది.
తాత్కాలికంగా నిలిపివేత
ఇజ్రాయెల్ ఈ దాడుల గాజాకు వెళ్లే మానవతా సాయాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, ఈ చర్యపై అంతర్జాతీయ సమాజం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలను ఆపేందుకు మధ్యవర్తిగా ఉన్న ఈజిప్ట్ మరోసారి ఇరువర్గాలతో సంప్రదింపులు ప్రారంభించింది.
ఏదేమైనా అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంలో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి వారం కూడా గడవకముందే ఇజ్రాయెల్–హమాస్ మధ్య మరోసారి ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ యుద్ధ పరిస్థితిని మళ్లీ సృష్టిస్తున్నాయి. గాజా పౌరులు మాత్రం ఈ ఘర్షణల నడుమ మళ్లీ ప్రాణభయంతో వణికిపోతున్నారు.
