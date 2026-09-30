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పైలట్ల మధ్య గొడవ- విమానం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌- 7 నిమిషాల వ్యవధిలో రెండు కీలక హెచ్చరికలు

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన ఇద్దరు పైలట్ల మధ్య ఫైట్​- తొలుత సాధారణ ఎమర్జెన్సీ కోడ్ 7700 హెచ్చరిక- అనంతరం హైజాక్‌ను సూచించే 7500 కోడ్ ట్రాన్స్‌మిట్- ఎలాంటి హైజాక్ జరగలేదని సమాచారం

Israel Plane Diverted
పైలట్ల మధ్య గొడవ కారణంగా విమానం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 6:20 PM IST

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Israel Plane Diverted : దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ వెళ్తున్న ఫ్లై దుబాయ్ కమర్షియల్ విమానంలో ఊహించని పరిణామం జరిగింది. గాల్లో ఉండగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ పైలట్ల మధ్య జరిగిన భయంకరమైన ఘర్షణ ఏకంగా హైజాక్ కలకలానికి దారితీసింది. ఓ పైలట్ సహ పైలట్‌పై కత్తితో దాడి చేసి విమానాన్ని కుప్పకూల్చేందుకు యత్నించాడు. ఘటన సమయంలో విమానంలోనే ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు పైలట్లు సకాలంలో స్పందించి విమానాన్ని నియంత్రణలోని తీసుకోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్ మీడియా పేర్కొంది.

అసలేం జరిగింది?
బుధవారం ఉదయం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి సుమారు 180 మంది ఇజ్రాయెల్ ప్రయాణికులతో ఫ్లై దుబాయ్ విమానం FZ1073 టెల్ అవీవ్‌కు బయలుదేరింది. గాల్లో ఉండగా హఠాత్తుగా విమానం కేవలం రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే 34,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి 16,600 అడుగులకు అమాంతం పడిపోయింది. కేవలం ఏడు నిమిషాల వ్యవధిలో ఏవియేషన్ వర్గాలకు రెండు కీలక ప్రమాద హెచ్చరికలు వచ్చాయి. తొలుత సాధారణ ఎమర్జెన్సీ కోడ్ 7700 అందింది. ఆ వెంటనే హైజాక్‌ను సూచించే 7500 కోడ్ ట్రాన్స్‌మిట్ కావడంతో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమైంది.

విమానంలో ఎలాంటి హైజాక్ జరగలేదు!
వాస్తవానికి విమానంలో ఎలాంటి హైజాక్ జరగలేదు. కాక్‌పిట్‌ ఆధారంగా విమానంలో రష్యా, ఉక్రెయిన్ దేశాలకు చెందిన ఇద్దరు పైలట్లు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. పైలట్ల మధ్య జరిగిన తీవ్ర ఘర్షణే ఈ ఉద్రిక్తతకు దారితీసినట్లు ఇజ్రాయెల్ భద్రతా అధికారులు వెల్లడించారు. ఓ పైలట్ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో విమానాన్ని కుప్పకూల్చేందుకు యత్నించాడు. అడ్డుకున్న మరో పైలట్‌పై మడత కత్తితో దాడి చేశాడు. కాక్‌పిట్ నుంచి అరుపులు వినిపించడంతో ప్రయాణికులు అప్రమత్తమయ్యారు. కాక్‌పిట్ తలుపు తెరిచి చూడగా అంతా రక్తమయంగా కనిపించిందని, ఒక దశలో తాము ప్రాణాలతో బయటపడతామని అనుకోలేదని మిరియమ్ అనే ప్రయాణికురాలు తెలిపారు.

సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయిన విమానం
వెంటనే కొందరు ఇజ్రాయెల్ ప్రయాణికులు, సిబ్బంది సాయంతో దాడికి పాల్పడుతున్న పైలట్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అదే సమయంలో విమానం వెనుక భాగంలో ప్రయాణిస్తున్న మరో ఇద్దరు పైలట్లు కాక్‌‌పిట్‌లోకి వెళ్లి విమానాన్ని నియంత్రణలోకి తీసుకున్నారు. ఆ ఇద్దరు పైలట్ల సహాయంతోనే విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన పైలట్‌కు విమానంలోనే ప్రయాణిస్తున్న ఓ దంత వైద్యుడు ప్రథమ చికిత్స అందించి ప్రాణాలు నిలబెట్టినట్టు ప్రయాణికులు తెలిపారు.

హైజాక్ సిగ్నల్స్ అందగానే అప్రమత్తమైన ఇజ్రాయెల్
విమానం నుంచి హైజాక్ సిగ్నల్స్ అందగానే ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తమ పౌరులను రక్షించేందుకు వెంటనే ఫైటర్ జెట్లను గాల్లోకి పంపింది. పైలట్‌ను ప్రయాణికులు అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత ఎట్టకేలకు ఈ విమానాన్ని సౌదీ అరేబియాలోని తబుక్ ఎయిర్‌బేస్‌లో అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేశారు. ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా ఉన్నారని తెలియడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తెలిపారు. ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా ఇజ్రాయెల్ తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతున్నట్లు ఓ అధికారి పేర్కొన్నారు. కాగా, సిబ్బంది కారణాల వల్ల విమానాలు అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవ్వడం చాలా అరుదు. 2022లో, జెనీవా- పారిస్ విమానంలో కాక్‌పిట్‌లో గొడవపడినందుకు ఇద్దరు ఫ్రాన్స్ ఎయిర్ పైలట్ల సస్పెండ్ అయ్యారు. అయితే, ఆ సమయంలో విమానాన్ని దారి మళ్లించాల్సిన అవసరం రాలేదు. ప్రణాళిక ప్రకారమే ల్యాండ్ అయింది. కాగా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన విమానాశ్రయ భద్రతను ఇజ్రాయెల్‌ పాటిస్తోందని ఓ అధికారి పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లే విమానాల కోసం తరచుగా చెక్-ఇన్ విధానాలను అమలు చేస్తోందని చెప్పారు.

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