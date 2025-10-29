గాజాపై ఇజ్రాయెల్ భీకరదాడులు- 9 మంది మృతి- అమెరికాకు చెప్పి మరీ!
నెతన్యాహు ఆదేశాలతో గాజాపై మళ్లీ దాడులు ప్రారంభించిన ఇజ్రాయెల్- మృతదేహాల అప్పగింత మరింత ఆలస్యం చేస్తామని హమాస్ హెచ్చరిక
Published : October 29, 2025 at 7:20 AM IST
Israel Attacks Gaza : ఇజ్రాయెల్ చేసిన భీకరదాడుల ధాటికి గాజాలో 9 మంది పౌరులు మరణించారు. దీనితో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో హమాస్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందానికి తూట్లు పడ్డాయి. గాజాపై శక్తిమంతమైన దాడులు చేయాలని తమ సైన్యాన్ని ఇజ్రాయెల్ బెంజమిన్ నెతన్యాహు మంగళవారం ఆదేశించారు. దీనితో వెంటనే దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే గాజాపై తాము మళ్లీ దాడి చేయనున్నామని ఇజ్రాయెల్ ముందుగానే అమెరికాకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
మళ్లీ దాడులు ఎందుకు?
దక్షిణ గాజాలో తమ బలగాలపై హమాస్ కాల్పులు జరిపిందని, అందుకే గాజాపై మరోసారి దాడి చేయాలని తాను ఆదేశాలిచ్చినట్లు నెతన్యాహు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ తీరును హమాస్ నిరసించింది. మృతదేహాల అప్పగింతను మరింత ఆలస్యం చేస్తామని హెచ్చరించింది. నిజానికి శాంతి ఒప్పందం ప్రకారం, హమాస్ ఇంకా 13 మృతదేహాలను అప్పగించాల్సి ఉంది.
మృతుల్లో చిన్నారులు!
హమాస్ ఉగ్రవాదులు 'యెల్లో లైన్' తూర్పు వైపు ఉన్న ఇజ్రాయెల్ దళాలపై దాడులు చేశారని, అందుకే తాము దాడులకు దిగాల్సి వచ్చిందని ఓ ఇజ్రాయెల్ మిలటరీ అధికారి తెలిపారు. వాస్తవానికి ఈ యెల్లో లైన్ అనేది గాజాలోని ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమిత భాగాన్ని మిగిలిన ఎన్క్లేవ్ నుంచి వేరు చేస్తుంది. మరోవైపు రఫా ప్రాంతంలో ఉన్న దళాలు రాకెట్-ప్రొపెల్డ్ గ్రెనేడ్ (ఆర్పీజీ), స్నైపర్ దాడులకు గురయ్యారని ఓ ప్రముఖ మీడియా సంస్థ తెలియజేసింది. దీనితో ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ హమాస్కు ఘాటు హెచ్చరిక చేశారు. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాల (ఐడీఎఫ్)పై చేసిన దాడులకు హమాస్ భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఇజ్రాయెల్ గొప్ప శక్తితో హమాస్పై దాడి చేస్తుందని కాట్జ్ అన్నారు. ఇలా హెచ్చరించిన కొద్దిసేపటికే, గాజా నగరంలోని అల్-సబ్రా పరిసరాలపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ దాడిలో కనీసం ముగ్గురు మహిళలు, ఓ పురుషుడు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు దక్షిణ నగరమైన ఖాన్ యూనిస్పై చేసిన దాడిలో ఇద్దరు పిల్లలు, ఒక మహిళ సహా ఐదుగురు మరణించారు. అల్ షిఫా హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ మొహమ్మద్ అబు సల్మియా మాట్లాడుతూ, ఉత్తర గాజాలోని ఓ వైద్యశాలకు సమీపంలో కనీసం మూడు బాంబు పేలుళ్లు వినిపించాయని తెలిపారు.
కాగా, హమాస్ సోమవారం రాత్రి అప్పగించిన ఓ బందీ మృత శరీర భాగాలు, రెండేళ్ల కిందట గాజాలో తమ బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్న మృతుడికి సంబంధించినవని నెతన్యాహు అంతకుముందు ఆరోపించారు. ఇది కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉల్లంఘనేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనిపై ఎలా స్పందించాలనే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు భద్రతాధికారులతో నెతన్యాహు సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భేటీ ముగిసిన కొద్ది గంటల్లోనే గాజాపై ఇజ్రాయెల్ దళాలు దాడులు ప్రారంభించాయి.
కాల్పుల విరమణకు కట్టుబడి ఉన్నాం!
అయితే ఇజ్రాయెల్ దళాలపై జరిగిన దాడికి హమాస్ బాధ్యత వహించడానికి నిరాకరించింది. తాము శాంతి ఒప్పందం ప్రకారం, కాల్పుల విరమణను కొనసాగిస్తామని పునరుద్ఘాటించిందని ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.
2023 అక్టోబర్లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య జరిగిన దాడులు, ప్రతిదాడుల్లో కనీసం 68.527 మంది మరణించారు. మరో 1,70,395 మంది గాయపడ్డారు. ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ప్రకారం, 2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ చేసిన దాడుల వల్ల ఇజ్రాయెల్లో మొత్తం 1,139 మంది మరణించారు. కాగా హమాస్ 250 కంటే ఎక్కువ మందిని బందీలుగా తీసుకెళ్లింది.
7 కొత్త విమానాలు కూలిపోయాయి- భారత్, పాక్ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా: ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాట
'మిమ్మల్ని నోబెల్కు నామినేట్ చేశా'- ట్రంప్నకు చెప్పిన జపాన్ ప్రధాని