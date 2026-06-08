ప్రతీకార దాడులకు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ బ్రేక్- ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక నిర్ణయం
కవ్వింపులకు పాల్పడితే దాడులు గతంలో కంటే తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరికలు
Published : June 8, 2026 at 10:36 PM IST
Iran Israel Ceasefire 2026 : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు భగ్గుమన్న ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ కీలక ప్రకటన చేశాయి. ప్రతీకార దాడులను నిలిపివేస్తున్నట్టు ఇరు దేశాలు ప్రకటించాయి. అయితే కవ్వింపులకు పాల్పడితే దాడులు గతంలో కంటే తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించాయి. ఏప్రిల్ 8న కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ ఇంతకుముందు పరస్పర దాడులు చేసుకున్నాయి. రెండు దేశాలు క్షిపణుల వర్షం కురిపించుకోవడంతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ పూర్తిస్థాయి ప్రాంతీయ యుద్ధం చెలరేగేలా అనిపించింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇరుదేశాలు ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవాలని శాంతి, సుస్థిరతను నెలకొల్పాలని పిలుపునిచ్చారు. అటు ఇజ్రాయెల్పై దాడులకు దిగారు. ఎర్ర సముద్రంలో వాణిజ్య నౌకలను సైతం లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు దేశాలు ప్రకటన చేయడంతో ఉద్రిక్తతలకు తెరదించినట్లైంది.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలకు బ్రేక్లు పడ్డాయి. ఇజ్రాయెల్పై ప్రతీకార దాడులను నిలిపివేస్తున్నట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే ఇజ్రాయెల్ కానీ ఆ దేశం మిత్ర పక్షాలు కానీ కవ్వింపులకు ఇస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఊరుకోబోమని చెప్పింది. తమ ప్రతిదాడులు గతంలో కంటే తీవ్రంగా ఉంటాయని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఇరాన్లోని ఇంధనం, సైనిక స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడులకు ప్రతీకారంగా, ఉత్తర ఇజ్రాయెల్లోని హైఫా రేవు పట్టణంలో ఉన్న పెట్రోకెమికల్ ప్లాంట్పై ఇరాన్ ఇంతకుముందు క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. కొన్ని క్షిపణులు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ వ్యవస్థను దాటి వెళ్లి విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఉత్తర ఇజ్రాయెల్లో పలు చోట్ల భారీ పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయి. టెల్అవీవ్ సహా పలు నగరాల్లో సైరన్లు మోగాయి. వేలాది మంది ప్రజలు బంకర్లలోకి పరుగులు తీశారు. అయితే ఇరాన్ క్షిపణులను చాలా వరకు అడ్డుకున్నామని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్పై దాడులు నిలిపివేశాయమని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రకటించారు. కానీ ఇరాన్ పొరపాటున తిరిగి తమపై దాడి చేస్తే, బలప్రయోగంతో తీవ్రంగా ప్రతిస్పందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ మిత్రపక్షమైన లెబనీస్ మిలిటెంట్ గ్రూప్ హిజ్బుల్లాపై ఇజ్రాయెల్ తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోందని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్కు ఆత్మరక్షణకు పూర్తి హక్కు ఉందని, దానిని అవసరమైనంత మేరకు ఉపయోగించుకుంటుందని అన్నారు.
అంతకుముందు ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులకు దిగింది. రాజధాని టెహ్రాన్ సహా ఇరాన్ వ్యాప్తంగా క్రూయిజ్ క్షిపణులు, యుద్ధవిమానాలతో విరుచుకుపడింది. తబ్రిజ్, కరాజ్, నజఫాబాద్, ఇస్ఫహాన్లోనూ పేలుళ్లు సంభవించాయి. మహ్లోని ప్రధాన ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇరాన్ క్షిపణి తయారీ కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడింది. ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో టెహ్రాన్లోని ప్రధాన ఇమామ్ ఖోమేని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మూసివేశారు.
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ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం- ప్రతీకార దాడులు వద్దంటూ నెతన్యాహుకు ట్రంప్ ఫోన్!