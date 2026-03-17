ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భారీ దాడులు- టెహ్రాన్‌లో IRGC నేవీ ప్రధాన కార్యాలయం ధ్వంసం

టెహ్రాన్‌లో సైనిక లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు- IRGC నేవీ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌ను కూల్చివేశామని IDF ప్రకటన- సముద్ర మార్గంలో ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఆరోపణలు

Volunteers clean debris from a residential building damaged when a nearby police station was hit in a U.S.-Israeli strike in Tehran, Iran ((AP))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 10:20 AM IST

Israel Attacks On Iran : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదురుతున్నాయి. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌ పై ఇజ్రాయెల్ భారీ స్థాయిలో వైమానిక దాడులు చేపట్టినట్లు ఆ దేశ సైన్యం ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా సైనిక మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ (IDF) వెల్లడించింది. టెహ్రాన్‌లోని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ నేవీ (IRGC-N) ప్రధాన కార్యాలయాన్ని తమ యుద్ధవిమానాలు ధ్వంసం చేశాయని తెలిపింది. ఈ కార్యాలయం ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఒక పెద్ద సైనిక సముదాయంలో ఉండి, ఇక్కడి నుంచే పలువురు సీనియర్ నౌకాదళ కమాండర్లు సముద్ర మార్గంలో ఉగ్ర కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించేవారని ఆరోపించింది.

IRGC నేవీపై ఇజ్రాయెల్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. పౌర నౌకలపై దాడులు చేయడం, సముద్ర మార్గంలో ఆయుధాలను తరలించడం, మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్న మిలిటెంట్ సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం వంటి కార్యకలాపాలకు ఈ విభాగం నేరుగా బాధ్యత వహిస్తోందని పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఇరాక్, లెబనాన్, యెమెన్ ప్రాంతాల్లోని ఉగ్రవాద గుంపులకు సముద్ర మార్గం ద్వారా ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తున్నారని తెలిపింది. ఈ దాడి ద్వారా IRGC నేవీ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థకు పెద్ద దెబ్బ తగిలిందని IDF పేర్కొంది. దీంతో ఇజ్రాయెల్‌పై లేదా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మార్గాలపై దాడులు చేయగల సామర్థ్యం గణనీయంగా తగ్గిందని పేర్కొంది. సముద్ర రవాణా స్వేచ్ఛకు కూడా ఈ చర్య రక్షణ కల్పిస్తుందని తెలిపింది.

ISRAEL ATTACKS ON IRAN
