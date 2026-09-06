ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ భారీ కుట్ర!- 'అక్టోబర్ 7' తరహా దాడికి ప్లాన్
తమ దేశంపై దాడికి ఇరాన్ ప్రణాళిక రచిస్తోందని ఆరోపించిన ఇజ్రాయెల్ - ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఇరాన్ ఎదురు చూస్తున్నట్లు వెల్లడించిన జెరూసలెం పోస్ట్
Published : September 6, 2026 at 10:35 PM IST
Israel Iran War Latest : 2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ జరిపిన విధ్వంసం కంటే మరింత భయానకమైన రీతిలో ఇజ్రాయెల్పై విరుచుకుపడేందుకు ఇరాన్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. తన అనుబంధ సాయుధ బలగాలు, ప్రాక్సీ గ్రూపులన్నింటినీ ఏకం చేసి "యాక్సిస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్" పేరుతో ఒకేసారి అన్ని వైపుల నుంచి ఇజ్రాయెల్ను దెబ్బకొట్టేందుకు ఇరాన్ భారీ కుట్ర పన్నుతోంది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ప్రతీకారం కోసం ఎదురుచూపులు
అమెరికాతో కలిసి దాడులకు పాల్పడి తమ దేశాధినేతల మరణానికి కారణమైన వారిని అంతం చేస్తామని పలుమార్లు హెచ్చరించిన ఇరాన్ ఆ దిశగా వ్యూహాలు రచిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి. ఇజ్రాయెల్పై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఇరాన్ ఎదురు చూస్తున్నట్లు వెల్లడించాయి. తమ దేశంపై భారీ స్థాయిలో దాడులు చేపట్టడానికి ఇరాన్ ప్రణాళిక రచిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఇజ్రాయెల్కు చెందిన జెరూసలెం పోస్ట్ కథనం ప్రకారం, ఇరాన్ తన రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ పర్యవేక్షణలో లెబనాన్లోని హెజ్బొల్లా, యెమెన్కు చెందిన హూతీలు, గాజాలోని హమాస్తో పాటు ఇరాక్, సిరియాలోని ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న మిలీషియా గ్రూపులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చింది.
2023 అక్టోబర్ 7 దాడి సమయంలో సరైన సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల హమాస్ కేవలం సరిహద్దు దాడులకే పరిమితమైందని గుర్తించిన ఇరాన్, ఈసారి ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా ఒకే నిమిషంలో అన్ని వైపుల నుంచి విరుచుకుపడేలా బ్లూప్రింట్ సిద్ధం చేసింది. ఇజ్రాయెల్పై ఉత్తర, దక్షిణ తూర్పు సరిహద్దుల నుంచి ఏకకాలంలో దాడికి ఇరాన్ యత్నిస్తోందని ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి. జులైలో హమాస్ అత్యున్నత నాయకుడిగా ఎన్నికైన ఖలీల్ అల్-హయ్యాకు ఇరాన్తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఇజ్రాయెల్పై పగ తీర్చుకోవడానికి ఇరువురు ఏకమైనట్లు నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి.
గతంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో దెబ్బతిన్న తమ సైనిక సామర్థ్యాన్ని ఇరాన్ వేగంగా పునరుద్ధరించుకుంటోంది. క్షిపణులు, డ్రోన్ల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేయడానికి, దెబ్బతిన్న అణు సామర్థ్యాలను పునరుద్ధరించడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోంది. ఐఆర్జీసీకి చెందిన 'ఖుద్స్ ఫోర్స్' ఉన్నతాధికారులు హెజ్బొల్లా, హూతీ కమాండర్లతో నిరంతరం కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్, సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇజ్రాయెల్ను నలువైపులా దిగ్బంధించి ఆర్థికంగా, సైనికంగా కోలుకోలేని దెబ్బతీయడమే ఇరాన్ ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. ఇరాన్ తన ప్రాక్సీ గ్రూపులతో సమన్వయం పెంచుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. ఉత్తర, దక్షిణ సరిహద్దుల్లో ముప్పు పెరుగుతుండటంతో ఇజ్రాయెల్ సైన్యం కూడా అత్యున్నత అలర్ట్ ప్రకటించింది.