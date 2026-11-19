భారత్లో పెరగనున్న ముస్లింల జనాభా! 2035 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మతంగా ఇస్లాం
World Largest Religion Population : 2035 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మతంగా ఇస్లాం అవతరించనుందని ప్యూ రీసెర్చ్ సెంటర్ అధ్యయనంలో తేలింది.
Published : November 19, 2026 at 8:15 PM IST
రాబోయే కొన్నేళ్లలో ప్రపంచ జనాభా ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోబోతోంది. మరో 9 ఏళ్లలో అంటే 2035 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మతంగా ఇస్లాం అవతరించనుంది. ఇప్పటివరకు ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న క్రైస్తవ జనాభాను ముస్లింలు అధిగమించనున్నారు. అంతేకాదు 2020లో భారత జనాభాలో 79.4 శాతంగా ఉన్న హిందువుల వాటా 2070 నాటికి 75.8 శాతానికి తగ్గనుందని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థ ప్యూ రీసెర్చ్ సెంటర్ సంచలన నివేదిక విడుదల చేసింది. అదే సమయంలో మన దేశంలో 15.2 శాతంగా ఉన్న ముస్లింల వాటా 19.6 శాతానికి పెరగనుందని తెలిపింది.
ముస్లిం మహిళల సంతానోత్పత్తి రేటు 3.1
2020 నుంచి 2070 మధ్య కాలంలో ప్రపంచ మొత్తం జనాభా 29 శాతం పెరగనుండగా ఇందులో క్రైస్తవులు 30 శాతం, ముస్లింలు ఏకంగా 80 శాతం మేర వృద్ధి చెందనున్నారు. ఫలితంగా 2070 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింల జనాభా 360 కోట్లు దాటనుండగా, క్రైస్తవుల జనాభా 300 కోట్ల కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉండనుంది. మతమార్పిడుల కంటే కూడా ఆయా మతాల్లో జన్మించే శిశువుల సంఖ్యే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణమని ప్యూ పేర్కొంది. 2020-2025 మధ్య కాలంలో ముస్లిం మహిళల సంతానోత్పత్తి రేటు సగటున 3.1గా ఉండగా, క్రైస్తవులది 2.5గా ఉంది. మిగిలిన అన్ని మతాల మహిళల సగటు 1.6 మాత్రమే ఉంది. ఇది ఒక తరం తన స్థానాన్ని భర్తీ చేసుకోవడానికి అవసరమైన 2.1 కంటే తక్కువ.
భారత్లో 2070 నాటికి 75.8 శాతానికి తగ్గనున్న హిందువులు
ఇక హిందువుల విషయానికొస్తే భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2020లో 120 కోట్లుగా ఉన్న హిందువుల జనాభా, 2070 నాటికి 140 కోట్లకు పెరుగుతుంది. అయితే హిందుయేతర జనాభా అంతకంటే వేగంగా పెరుగుతుండటంతో ప్రపంచ జనాభాలో హిందువుల వాటా 2020లో ఉన్న 15 శాతం నుంచి 2070 నాటికి 14 శాతానికి స్వల్పంగా తగ్గనుంది. భారత్లో 2020 నుంచి 2070 మధ్య హిందువుల జనాభా 17కోట్ల 60 లక్షలు మాత్రమే పెరగనుంది. మన దేశంలో మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు వేగంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, భారత్లో హిందువులతో పోలిస్తే ముస్లింలో సంతానోత్పత్తి రేటు ఎక్కువగా ఉందని నివేదిక తెలిపింది. దీంతో 2020లో భారత జనాభాలో 79.4 శాతంగా ఉన్న హిందువుల వాటా 2070 నాటికి 75.8 శాతానికి తగ్గనుండగా 15.2 శాతంగా ఉన్న ముస్లింల వాటా 19.6 శాతానికి పెరగనుంది. భారత్ వెలుపల హిందువుల జనాభా ప్రధానంగా పాకిస్థాన్లో 50 లక్షలకు పైగా, అమెరికాలో 40 లక్షలకు పైగా పెరగనుంది. 2070 నాటికి ప్రపంచంలోనే ఐదో అతిపెద్ద హిందూ జనాభా కలిగిన దేశంగా అమెరికా నిలవనుండగా భారత్, నేపాల్ మాత్రమే హిందూ మెజారిటీ దేశాలుగా కొనసాగుతాయి.
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం జనాభా గల దేశంగా పాకిస్థాన్
2070 నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం జనాభా కలిగిన దేశంగా ఇండోనేషియాను వెనక్కి నెట్టి పాకిస్థాన్ అగ్రస్థానంలో నిలవనుంది. అత్యధిక ముస్లిం జనాభా కలిగిన రెండో దేశంగా భారత్, తర్వాత నైజీరియా, ఇండోనేషియా ఉండనున్నాయి. మరోవైపు అమెరికాను అధిగమించి డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో అత్యధిక క్రైస్తవ జనాభా గల దేశంగా అవతరిస్తుంది. అమెరికాలో క్రైస్తవులు అతిపెద్ద మత సమూహంగా ఉన్నప్పటికీ, మెజారిటీ హోదాను కోల్పోనున్నారు. చైనా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ జనాభా తగ్గుదల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధుల సంఖ్య, వాటా తగ్గనుంది. ఇక ఏ మతాన్ని విశ్వసించని నాస్తికుల సంఖ్య కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. చైనాను మినహాయిస్తే ఇతర దేశాల్లో నాస్తికుల సంఖ్య 2070 నాటికి 18 కోట్లకు పైగా పెరగనుంది. ఇప్పటికే జపాన్, నెదర్లాండ్స్, న్యూజిలాండ్, వియత్నాం, ఉరుగ్వే, చెక్ రిపబ్లిక్ సహా 10 దేశాల్లో నాస్తికులే మెజారిటీగా ఉన్నారు. 2070 నాటికి దక్షిణ కొరియా, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ కూడా ఆ జాబితాలో చేరనున్నాయని ప్యూ రీసెర్చ్ స్పష్టం చేసింది.