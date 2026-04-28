నైజీరియాలో ఇస్లామిక్ స్టేట్‌ మిలిటెంట్ల దాడి- 29 మంది మృతి

నైజీరియాలో రెచ్చిపోయిన మిలిటెంట్ల- 29 మంది మృతి- దాడికి తామే బాధ్యులమంటూ ప్రకటించిన ఐఎస్ఐఎస్ ​

Adamawa State Governor Ahmadu Umaru Fintiri visits attack spot in Nigeria
Adamawa State Governor Ahmadu Umaru Fintiri visits attack spot in Nigeria (X/ @GovernorAUF)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 7:39 AM IST

ISIS Claims Responsibility Nigerias Death : పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశమైన నైజీరియాలో మిలిటెట్లు మరోసారి రెచ్చిపోయారు. అడమావా రాష్ట్రంలోని ఒక గ్రామంలో సాయుధులై బీభత్సం సృష్టించారు. అమాయక ప్రజలపై విచణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ దాడిలో 29 మంది పౌరులను చనిపోయారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటనకు తామే బాధ్యులమని అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ (ఐఎస్ఐఎస్) ప్రకటించింది. ఈ మేరకు తన అధికారిక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

గోంబి స్థానిక ప్రభుత్వ ప్రాంతంలోని గుయాకు కమ్యూనిటీలో ఈ దాడి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నివాసితులే లక్ష్యంగా సాయుధ దుండగులు దాడులకు పాల్పడ్డారు. చీకటి పడిన తర్వాత భారీ ఆయుధాలతో మిలిటెంట్లు గ్రామంలోకి వచ్చి కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. మిలిటెంట్లు విచణారహితంగా కాల్పులు జరపడంతో ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రజలు పరుగుతీశారు.

ఈ ఘటనపై అడమావా రాష్ట్ర గవర్నర్ అహ్మదు ఉమారు ఫింటిరి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించారు. మిలిటెంట్ల దాడిని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది అత్యంత హేయమైన చర్యగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు.

