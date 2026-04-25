ETV Bharat / international

తబాస్, ఇస్ఫహాన్ పరాజయాలు మళ్లీ రిపీట్ అవుతాయ్- అమెరికాకు ఇరాన్ హెచ్చరిక

అమెరికా ఇరాన్‌పై విధిస్తున్న ఓడరేవులు, నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని వెంటనే ముగించాలి- లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి- ఇరాన్ జ్యూడిషియల్ చీఫ్ గులామ్ హుస్సేన్ మొహ్సేనీ కీలక వ్యాఖ్యలు

Iran’s Head of Judiciary Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i (X@ejei_org)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Judiciary Chief Warn Naval Blockade : అమెరికా ఇరాన్‌పై విధిస్తున్న ఓడరేవులు, నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని వెంటనే ముగించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. గతంలో జరిగిన తబాస్, ఇస్ఫహాన్ వంటి పరాజయాలు పర్షియన్ గల్ఫ్ జలాల్లో మళ్లీ పునరావృతమవుతాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ జ్యూడిషియరీ చీఫ్ గులామ్ హుస్సేన్ మొహ్సేనీ ఎజెయ్ ఎక్స్ వేదికగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఇరాన్‌ను సముద్ర మార్గాల్లో అడ్డుకునే శక్తి అమెరికాకు లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ అమెరికా మొండిగా దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగిస్తే గతంలో ఆ దేశం చవిచూసిన అత్యంత అవమానకరమైన ఓటములను పర్షియన్ గల్ఫ్ జలాల్లో మరోసారి చూడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించార. ఇరాన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని సవాలు చేసే ఏ ప్రయత్నమైనా విఫలం అవుతుందన్నారు.

ఇంతకీ తబాస్, ఇస్ఫహాన్​లో ఏమైంది?
మొహ్సేనీ ఎజెయ్ ప్రధానంగా తబాస్, ఇస్ఫహాన్ ఉదంతాలను పేర్కొన్నారు. ఇందులో తబాస్ ఘటన జరిగినే శనివారానికి 46 ఏళ్లు అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈ ఘటనను ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేశారు. 1980, ఏప్రిల్ 25వ తేదీ అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత విఫలమైన సైనిక చర్యగా చెప్పవచ్చు. ఇదే రోజును అమెరికా చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ ఈగిల్ క్లా' విఫలమైంది. 1979లో టెహ్రాన్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంలో 52 మంది అమెరికన్లను ఇరాన్ విద్యార్థులు బందీలుగా పట్టుకున్నారు. వారిని విడిపించేందుకు అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జిమ్మీ కార్టర్ రహస్య సైనిక ఆపరేషన్‌కు ఆదేశించారు. ఇరాన్‌లోని తబాస్ ఎడారిలో ల్యాండ్ అయిన అమెరికా హెలికాప్టర్లు ఇసుక తుపానుల కారణంగా సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాయి. ఇదే సమయంలో ఒక హెలికాప్టర్, ప్యాసింజర్ విమానం ఢీకొనడంతో ఎనిమిది మంది అమెరికా సైనికులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. దీంతో అమెరికా చేపట్టిన రహస్య ఆపరేషన్ విఫలమైంది.

2026, ఏప్రిల్ 3వ తేదీన ఇరాన్ భూభాగంలోకి ప్రవేశించిన అమెరికాకు చెందిన అధునాతన ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగిల్ యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ వైమానిక దళం కూల్చివేసింది. ఈ ఘటన పశ్చిమాసియాలో అమెరికాకు భారీ ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పాలి. పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చేతిలో కూలిపోయిన మొదటి అమెరికా యుద్ధ విమానం ఇదే కావడం గమనార్హం.

TAGGED:

IRAN WARN NAVAL BLOCKADE
ISFAHAN TABAS WILL BE REPEATED
IRAN JUDICIARY CHIEF WARNS BLOCKADE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.