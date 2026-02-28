ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ ఖమేనీ హతం!- నిజమెంత?
israel iran war : ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా భీకర దాడులతో
khamenei (Source : AFP (File))
Published : February 28, 2026 at 9:16 PM IST
Israel Iran War : ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా భీకర దాడులతో విరుచుకుపడుతున్న నేపథ్యంలో సుప్రీంలీడర్ ఆయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మృతిచెందినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఖమేనీ నివాస ప్రాంతమే లక్ష్యంగా చేసిన దాడుల్లో ఆయన మరణించారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చ్ దీనిపై స్పందించారు. ఖమేనీ మృతి చెందారని వస్తున్న వార్తలను ఆయన తొసిపుచ్చారు. సుప్రీంలీడర్ అలీ ఖమేనీ, అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ ఇద్దరు కూడా సురక్షితంగానే ఉన్నట్లు తాజాగా ఓ వార్తా ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పేర్కొన్నారు.