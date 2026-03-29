'పశ్చిమాసియాలోని యూనివర్సిటీలే మా టార్గెట్'- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు IRGC వార్నింగ్
ఇరాన్ సంస్థలపై అమెరికా చేసిన దాడులను ఖండించాలని ఇరాన్ డిమాండ్- లేదంటే పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విశ్వవిద్యాలయాలే తమ టార్గెట్ అంటూ వార్నింగ్
Published : March 29, 2026 at 7:25 AM IST
IRGC warns US Israel : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) తీవ్ర హెచ్చరికలు చేసింది. ఇరాన్ విద్యాసంస్థలపై జరిగిన దాడులకు ప్రతీకారంగా, పశ్చిమాసియాలో ఉన్న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు తమ లక్ష్యాలు అవుతాయని ప్రకటించింది. ఇరాన్ ప్రతిస్పందన మరింత వేగవంతంగా ఉంటుందని ఆ దేశ పార్లమెంట్ స్పీకర్ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
వైట్ హౌస్లోని నిర్లక్ష్య పాలకులు తెలుసుకోవాలని, తమ యూనివర్సిటీలపై దాడులకు ప్రతిగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యూనివర్సిటీలు తమ లక్ష్యాలుగా మారతాయని ఐఆర్జీసీ హెచ్చరించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు అనుబంధంగా ఉన్న యూనివర్సిటీలు అన్ని లక్ష్యాలుగా పరిగణిస్తామని పేర్కొంది. ప్రతీకార చర్యలలో భాగంగా రెండు యూనివర్సిటీలను ధ్వంసం చేయవచ్చని సూచించింది. విద్యార్థులు, సిబ్బంది, సమీప నివాసితులు ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండాలని తెలిపింది. ఆ విద్యా సంస్థలపై ప్రతీకార చర్యలు ఉండకూదని కోరుకుంటే అమెరికా ప్రభుత్వం సోమవారం (మార్చి 30) మధ్యాహ్నం లోపు ఇరాన్ విశ్వవిద్యాలయాలపై జరిగిన దాడులను అధికారికంగా ఖండించాలని తెలిపింది.
విదేశాంగ శాఖ ఆరోపణలు
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయేల్ బఖాయి కూడా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'యూనివర్సిటీలు, పరిశోధనా కేంద్రాలు, చారిత్రక కట్టడాలు లక్ష్యంగా మారాయి. శాస్త్రవేత్తలపై కూడా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇది ఇరాన్ శాస్త్రీయ వ్యవస్థను దెబ్బతీయడానికే చేస్తున్న ప్రయత్నం' అని ఆయన ఆరోపించారు. గత 30 రోజుల యుద్ధంలో ఇస్ఫహాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ట్రెహాన్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వంటి కీలక విద్యాసంస్థలు దాడులకు గురయ్యాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమ దాడులను న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ పేరుతో న్యాయపరచడం కేవలం నెపమని స్పష్టం చేశారు.
దృష్టి మళ్లించేందుకే ఇజ్రాయెల్ దాడులు
ఇజ్రాయెల్కు ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఖర్ ఘాలిబాఫ్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం అంతర్గతంగా బలహీనంగా మారుతోందని, ఇరాన్ ప్రతిస్పందన ఆ పతనాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇజ్రాయెల్ భారీ ఒత్తిడి, సిబ్బంది కొరత కారణంగా సైన్యం అంతర్గతంగా కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఐయాల్ జమీర్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన ప్రతిస్పందనను మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.
ఇజ్రాయెల్ తన సైన్యంలో ఉన్న బలహీనతలను దాచిపెట్టేందుకు ఉద్రిక్తతలను పెంచుతోందని ఘాలిబాఫ్ ఆరోపించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం, సైన్యంపై ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచేందుకు ఇరాన్ పరిశ్రమలపై దాడులు చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ చర్యలు తాత్కాలికంగా ఉపశమనాన్ని కలిగించినా, ఇరాన్ నుంచి వచ్చే ప్రతిస్పందన వ్యూహాత్మకంగా ఉండి, వారి బలహీనతలను బయటపెడుతుందని ఘాలిబాఫ్ స్పష్టం చేశారు. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం పతనంపై హెచ్చరికలు ఉన్నప్పటికీ, దాడులు కొనసాగిస్తున్నదని అన్నారు. కానీ ఇరాన్ తీవ్ర ప్రతిస్పందన ఆ పతనాన్ని వేగవంతం చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బహ్రెయిన్లోని అల్బాపై ఇరాన్ దాడి
బహ్రెయిన్లోని అల్యూమినియం ప్లాంట్పై దాడి జరిగినట్లు అధికారింకగా ధ్రువీకరించింది. శనివారం ఇరాన్ చేసిన దాడిలో ఇద్దు ఉద్యోగులు స్వల్పంగా గాయపడినట్లు వెల్లడించింది. అలాగే, ప్లాంట్కు జరిగిన నష్టం ఎంతవరకు ఉందో ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు ఐఆర్జీసీ ప్రకటించింది. యూఏఈలోని ఈఎంఏఎల్, బహ్రెయిన్లో అల్బా కేంద్రాలు మిసైళ్లు, డ్రోన్లతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ పరిశ్రమలు అమెరికా రక్షణ రంగానికి సంబంధించినవని ఆరోపించింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ప్రకారం, ఈ దాడులు లక్ష్యంగా చేసిన సంయుక్త ఆపరేషన్లో భాగమని పేర్కొంది.