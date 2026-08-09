మా షరతులను అమెరికా అంగీకరిస్తేనే హర్మూజ్ ఓపెన్ : ఇరాన్
అమెరికా మారేంత వరకు హర్మూజ్ను తెరవబోమని చెప్పిన ఇరాన్- ఆంక్షల ఎత్తివేత, ఆస్తుల విడుదల, నష్టపరిహారం చెల్లింపునకు షరతులు
Published : August 9, 2026 at 6:58 AM IST
Iran On Hormuz Open : ప్రపంచ చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ వ్యవహారం మరింత సంక్లిష్టంగా మారింది. అమెరికా తమ షరతులను పూర్తిగా అంగీకరించిన తర్వాతే హర్మూజ్ను తిరిగి తెరుస్తామని ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ (ఐఆర్జీసీ) స్పష్టం చేసింది. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి నిర్వహణపై ఒమన్తో సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు కొనసాగుతున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు హర్మూజ్లో అబుదాబికి చెందిన అడ్నాక్ నౌకపై క్షిపణి దాడి జరిగింది.
హర్మూజ్ జలసంధి తెరవడం అనేది నిర్దిష్ట విధానాలు, షరతులకు లోబడి ఉంటుందని ఐఆర్జీసీ ప్రతినిధి సర్దార్ మొహెబీ తెలిపారు. ప్రాంతీయ చర్చల్లో అమెరికా జోక్యాన్ని నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభానికి సంబంధించి తమ డిమాండ్లను అమెరికా అంగీకరించాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మహమ్మద్ బాగెర్ కూడా పలు షరతులను వెల్లడించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇరాన్పై అమెరికా బెదిరింపులను నిలిపివేయడం, సైనిక చర్యలను ఆపడం, గల్ఫ్ ప్రాంతం నుంచి ఆపరేషన్లలో పాల్గొంటున్న నౌకా, వైమానిక బలగాలను వెనక్కి తీసుకోవడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఘర్షణల కారణంగా జరిగిన నష్టానికి పరిహారం చెల్లించాలని, ఇరాన్పై విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని, విదేశాల్లో నిలిపివేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయాలని కూడా టెహ్రాన్ కోరుతోంది.
ఒమన్తో ఒప్పందానికి చేరువలో
ఇక హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు సంబంధించి ఒమన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తెలిపారు. కొత్త నౌకాయాన విధానంపై ఇరు దేశాలు ఒక ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని వ్యాఖ్యనించారు. అయితే శాంతి కోసం చర్చలు జరిపినా, ఇరాన్ ప్రజల హక్కుల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. దేశీయ సామర్థ్యాలు, ప్రజలపైనే తమ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా ఆధారపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రజల పట్ల ప్రభుత్వం సానుభూతితో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అంతకుముందు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి పర్షియన్ గల్ఫ్ దేశాలను ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని పెజెష్కియాన్ ఆరోపించారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో ఇరాన్లోని అంతర్గత సవాళ్లను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని విమర్శించారు.
نشست خبری رئیس جمهور— pezeshkian (@drpezeshkian2) August 8, 2026
🔹️بهترین زمان برای دستیابی به توافق، شرایط کنونی است
🔹️در مسیر صلح،از حقوق ملت ایران کوتاه نمیآییم
🔹️اتکای اصلی دولت به ظرفیت داخلی و مردم است
🔹️ضرورت رویکرد رحمانی با مردم | مردم 2 دستهاند؛ یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو برابرند pic.twitter.com/jPxd5egloI
మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంపై స్పందన
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రచురించిన కథనాలపై టెహ్రాన్ స్పందించింది. ఖమేనీ ఆరోగ్యంగానే కనపిస్తున్నట్లు ఉన్న వీడియోను ఇరాన్కు చెందిన సెమీ అఫీషియల్ మెహర్ న్యూస్ ఏజెన్సీ విడుదల చేసింది. అయితే ఆ వీడియో ఎప్పుడు చిత్రీకరించిందన్న విషయాన్ని వెల్లడించలేదు. దీంతో ఆయన ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితిపై స్పష్టత మాత్రం రాలేదు.
August 8, 2026
నౌకపై దాడి
మరోవైపు హర్మూజ్ అబుదాబికి చెందిన ప్రభుత్వ రంగ చమురు, గ్యాస్ సంస్థ అడ్నాక్ నౌకపై క్షిపణి దాడి జరిగింది. ఇరానే ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు యూఏఈ విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అడ్నాక్ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఫిబ్రవరిలో ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఈ జలసంధిలో తమ సంస్థకు చెందిన డజనుకు పైగా నౌకలపై డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు జరిగాయని అడ్నాక్ తెలిపింది. మరోవైపు ఒమన్లోని ఖసబ్ పట్టణానికి తూర్పున ఓ నౌకపై దాడి జరిగి మంటలు చెలరేగాయి. సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడినట్లు యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ వెల్లడించింది. అయితే అది అడ్నాక్ నౌకేనా కాదా అనేది ఇంకా స్పష్టం కాలేదు.
హర్మూజ్లో సురక్షిత నౌకాయానానికి ప్లాన్ : జేడీ వాన్స్
ఇరాన్పై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తూనే, హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకలు సురక్షితంగా వెళ్లేందుకు రవాణా మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అమెరికా కృషి చేస్తోందని ఆ దేశ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. వాణిజ్య నౌకలపై కాల్పులు జరపబోమని ఇరాన్ హామీ ఇవ్వడం ఈ ప్రణాళికలో భాగమని అన్నారు. హర్మూజ్లో గరిష్ఠ స్థాయిలో చమురు నౌకలకు అనుమతిస్తామని ఇరాన్ అమెరికా తెలిపిందని, కానీ దానిని నమ్మడం లేదని ఆయన చెప్పారు.
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