ETV Bharat / international

అమెరికా డ్రోన్‌ను కూల్చేశాం- హర్మూజ్ జలసంధిపై మాకే పూర్తి అధికారం ఉంది : ఇరాన్​

తమ గగనతలంలోకి వచ్చిన అమెరికా డ్రోన్‌ను కూల్చేశామని ఐఆర్‌జీసీ ప్రకటన- హర్మూజ్ జలసంధిపై పూర్తి నియంత్రణ తమదేనని ఇరాన్ హెచ్చరిక- నౌకలు, ట్యాంకర్లు ఇరాన్ నిబంధనలు పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం

US And Iran
US And Iran (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 31, 2026 at 8:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Vs US War : ఇరాన్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇంకా చల్లారడం లేదు. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన ఎంక్యూ-1 (MQ-1) డ్రోన్‌ను తమ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ కూల్చివేసిందని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) ప్రకటించింది. అదే సమయంలో ప్రపంచ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై తమకే పూర్తి అధికారం ఉందని ఇరాన్ మరోసారి స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

IRAN US WAR UPDATES
IRAN VS US WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.