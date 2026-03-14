భూగర్భంలో ఇరాన్ మిస్సైల్ సిటీ- పెద్దసంఖ్యలో సూసైడ్ డ్రోన్ బోట్లు- సంచలన వీడియో

ఇరాన్ అమ్ములపొదిలో భారీ సంఖ్యలో సూసైడ్ డ్రోన్ బోట్లు- హర్మూజ్ జలసంధిలో మోహరించింది వీటినే- నేవల్ డ్రోన్లతో ఇప్పటికే రెండు ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై ఎటాక్స్- హర్మూజ్‌ మీదుగా రాకపోకలను స్తంభింపజేసేందుకు ఇరాన్ సన్నాహాలు

Iran Underground Missile City
Iran’s IRGC aerospace launches a swarm of drones from a desert runway during a coordinated aerial offensive targeting US-Israeli positions ((Photo/ Courtesy Iran State Media))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 14, 2026 at 11:42 AM IST

Iran Underground Missile City : హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు స్తంభించిన వేళ ఇరాన్ సైన్యం సంచలన వీడియోను విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం తాము హర్మూజ్ వద్ద మోహరించిన సూసైడ్ (కామికాజీ) డ్రోన్ బోట్లు, అండర్ గ్రౌండ్ మిస్సైల్ సిటీలో పెద్దసంఖ్యలో సిద్ధంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది. పొడవాటి భూగర్భ బంకర్‌లో పెద్దసంఖ్యలో సూసైడ్ డ్రోన్ బోట్లు ఒకదాని వెంట మరొకటి పెట్టి ఉన్న వీడియో ఫుటేజీతో ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ వార్తా కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. ఈ బంకర్‌లో యాంటీ షిప్ మిస్సైళ్లు, సముద్ర మైన్‌లు కూడా ఉండటం దృశ్యాల్లో కనిపించింది. మరొక వీడియో ఫుటేజీలో పలు ఆయుధాలను విడుదల చేస్తున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆ వీడియో ఎప్పటిది ? ఎక్కడిది ? అనేది తెలియరాలేదు. ఇరాన్‌పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల తర్వాత ఆయుధాల విడుదల వీడియోను తీశారా ? అంతకుముందే తీశారా ? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. రెండో వీడియో ఫుటేజీలో ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చిత్రపటం కింద ఒక నేవల్ డ్రోన్ పెట్టి ఉండటం కనిపించింది.

ఏమిటీ నేవల్ డ్రోన్లు ?
నేవల్ డ్రోన్లను అన్ మ్యాన్‌డ్ సర్ఫేస్ వెహికల్స్ (యూఎస్‌వీ) అని కూడా పిలుస్తారు. ఇవి చిన్నసైజులోనే ఉంటాయి. యూఎస్‌వీలు సముద్ర జల ఉపరితలంపై లేదా కొద్దిగా సముద్ర జలాల కింద ప్రయాణించగలవు. వీటిలో పేలుడు సామగ్రి ఉంటుంది. ఈ బోట్లు శత్రు లక్ష్యాన్ని తాకగానే పేలిపోతాయి. నేవల్ డ్రోన్లతోనే ఇటీవలే పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో రెండు ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ దాడులు చేసింది. హర్మూజ్ మీదుగా వెళ్లే ఆయిల్ ట్యాంకర్లు, నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి నేవల్ డ్రోన్లను ఇరాన్ వినియోగిస్తోంది.

మార్చి 1 : ఎంకేడీ వ్యోమ్‌పై ఎటాక్
మార్షల్ ఐలాండ్స్‌లో రిజిస్టర్ అయిన ఎంకేడీ వ్యోమ్ అనే ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై ఒమన్ సముద్ర తీరానికి 44 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో మార్చి 1న ఇరాన్ యూఎస్‌వీ దాడి చేసింది. ఈ దాడి వివరాలను బ్రిటన్‌కు చెందిన యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. సముద్రజల ఉపరితలంపైనే ఈ దాడి జరిగిందని పేర్కొంది. దీనివల్ల ఆయిల్ ట్యాంకరులోని ఇంజిన్ రూంలో పేలుడు జరిగి మంటలు రాచుకున్నాయని తెలిపింది. ఈ ఘటనలో ఎంకేడీ వ్యోమ్‌లోని ఒక సిబ్బంది చనిపోయారని చెప్పింది.

మార్చి 5 : సొనన్‌గోల్ నమీబే‌పై దాడి
బహమాస్ జెండాతో ఉన్న సొనన్‌గోల్ నమీబే అనే ముడి చమురు ట్యాంకరుపై ఇరాక్‌లోని ఖోర్ అల్ జుబైర్ పోర్టుకు సమీపంలో మార్చి 5న దాాడి జరిగింది. అయితే ఆ ట్యాంకరులో ఉన్న మొత్తం 23 మంది సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈవిషయాన్ని నౌక నిర్వాహక సంస్థ సొనన్‌గోల్ మెరైన్ సర్వీసెస్ వెల్లడించింది. అయితే దాడి వివరాలపై క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు ఆ సంస్థ నిరాకరించింది. ఈ ట్యాంకరుపై దాడితో ముడిపడిన ఒక వీడియో తదుపరిగా బయటికి వచ్చింది. ఒక చిన్నపాటి బోటు వేగంగా దూసుకొచ్చి ఆయిల్ ట్యాంకరును ఢీకొనడం, ఆ వెంటనే భారీ పేలుడు జరగడం, చుట్టూ పొగలు కమ్ముకోవడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపించింది.

హర్మూజ్ మీదుగా చమురు రవాణాపై సస్పెన్స్
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ మొదలైనప్పటి నుంచి ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై నేవల్ డ్రోన్లతో రెండు దాడులు జరిగినట్లు వెల్లడైంది. గతంలో యెమన్‌కు చెందిన హౌతీ మిలిటెంట్లు కూడా ఎర్ర సముద్రంలో ఇదే విధమైన నేవల్ డ్రోన్లతో నౌకలు, ట్యాంకర్లపై దాడులు చేశారు. రష్యా నౌకాదళంపై దాడుల కోసం ఉక్రెయిన్ సైతం ఇలాంటి సూసైడ్ డ్రోన్లనే ఉపయోగించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు, సహజ వాయువు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని స్తంభింపజేస్తామని ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ ప్రకటించారు. ఒక బ్యారెల్ ముడి చమురు కోసం 200 డాలర్లను చెల్లించేందుకు ప్రపంచం సిద్ధంగా ఉండాలని ఇరాన్ ప్రభుత్వ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. తమ దేశంపై దాడులను ఆపేలా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌పై ఒత్తిడి పెంచాలని ప్రపంచ దేశాల నేతలకు వారు సూచిస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో హర్మూజ్ మీదుగా వాణిజ్యం, చమురు రవాణా భవితవ్యంపై సస్పెన్స్ నెలకొంది.

ఇరాక్​లోని అమెరికా ఎంబసీపై ఇరాన్ దాడి- సౌదీలో 5 యూఎస్ రీఫ్యూయలింగ్‌ విమానాలు ధ్వంసం!

అమెరికా ఆఫర్ - ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ సహా సీనియర్ నేతల ఆచూకీ చెబితే రూ.93కోట్ల నజరానా

