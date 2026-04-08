'ఇదొక చరిత్రాత్మక విజయం- 10 పాయింట్ల ప్రణాళికకు అమెరికా ఓకే'- సీజ్ఫైర్పై ఇరాన్
40 రోజుల యుద్ధం తర్వాత రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ- ఇరాన్ లక్ష్యాలు దాదాపు సాధించామని సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వెల్లడి- హర్మూజ్ జలసంధిలో సురక్షిత రవాణాకు అంగీకారం
Published : April 8, 2026 at 7:00 AM IST
Iran US Ceasefire 2026 : ఇరాన్- అమెరికా మధ్య నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించింది. దాదాపు 40 రోజులుగా కొనసాగిన సైనిక ఘర్షణల అనంతరం, ఇరు దేశాలు రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ (సీజ్ఫైర్)కు అంగీకరించాయి. ఈ పరిణామం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపశమనం కలిగించే అంశంగా మారింది.
ఇది ఒక చరిత్రాత్మక విజయం
ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రకటన ప్రకారం, యుద్ధంలో తమ ప్రధాన లక్ష్యాలు దాదాపు సాధించామని వెల్లడించింది. అమెరికాను తమ షరతులను అంగీకరించడానికి ఒత్తిడి తీసుకువచ్చామని, ఇది ఒక చరిత్రాత్మక విజయం అని పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన 10 పాయింట్ల ప్రణాళికను అమెరికా చర్చల ప్రాతిపదికగా అంగీకరించిందని తెలిపింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ వేదికపై చేసిన ప్రకటనలో, ఇరాన్పై జరుగుతున్న బాంబింగ్ మరియు దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రెండు వారాల పాటు ఇరు దేశాలు సైనిక చర్యలు నిలిపివేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో దీర్ఘకాలిక శాంతి ఒప్పందంపై చర్చలు ముందుకు సాగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ సీజ్ఫైర్కు పాకిస్తాన్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు సమాచారం. పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆ దేశ సైన్యాధ్యక్షుడు ఆసిం మునీర్ చేసిన మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు ఫలించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు.
రెండు వారాల పాటు సురక్షిత రవాణా
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యాద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ కూడా ఈ విషయంపై స్పందించారు. అమెరికా దాడులు పూర్తిగా ఆగితే, తమ సైనిక చర్యలను నిలిపివేస్తామని స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా, హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా రెండు వారాల పాటు సురక్షిత రవాణా జరగడానికి అనుమతిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం అంతర్జాతీయ చమురు సరఫరాలపై ఉన్న ఆందోళనలను తగ్గించేలా ఉంది.
హర్మూజ్ జలసంధి ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలక మార్గం కావడంతో, అక్కడి పరిస్థితులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఇరాన్ తీసుకున్న నిర్ణయం అంతర్జాతీయంగా సానుకూల స్పందన పొందుతోంది. ఇరాన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రకటనలో, యుద్ధం ప్రారంభం నుంచే తమ లక్ష్యాలు సాధించే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని నిర్ణయించుకున్నామని పేర్కొంది. అమెరికా విధించిన డెడ్లైన్లను పలుమార్లు తిరస్కరించామని, తమ వ్యూహం ప్రకారం యుద్ధాన్ని కొనసాగించామని తెలిపింది.
ఇదే సమయంలో, అమెరికా కూడా తమ సైనిక లక్ష్యాలను సాధించామని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సీజ్ఫైర్ను శాశ్వత శాంతి ఒప్పందానికి దారితీసే మొదటి అడుగుగా భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన 10 పాయింట్ల ప్రతిపాదన చర్చలకు అనుకూలంగా ఉందని తెలిపారు. అయితే, ఈ పరిణామాల మధ్య ఇరాన్ నుంచి హెచ్చరికలు కూడా వచ్చాయి. అవసరమైతే అమెరికా మరియు దాని మిత్ర దేశాల మౌలిక వసతులపై దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ సైన్యం హెచ్చరించింది. చమురు, వాయు సరఫరాలను నిలిపివేయగల సామర్థ్యం తమకు ఉందని పేర్కొంది.
ఇక మరోవైపు, ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధం మరింత తీవ్రమైతే భారీ విధ్వంసం సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో, ఇరాన్లో రాజకీయ మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశంపై కూడా సంకేతాలు ఇచ్చారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు. ఈ వ్యవధిలో జరిగే చర్చలు భవిష్యత్తులో శాశ్వత శాంతికి దారితీసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇస్లామాబాద్లో శాంతి సదస్సు నిర్వహించే అవకాశమూ ఉన్నట్లు సమాచారం. మార్చి 28న ప్రారంభమైన ఈ ఘర్షణ ఇప్పుడు తాత్కాలిక విరామానికి రావడం ప్రపంచానికి ఊరటనిచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా–ఇరాన్ చర్చలు ఎలా ముందుకు సాగుతాయన్నది కీలకంగా మారింది. శాంతి సాధ్యమైతే పశ్చిమాసియాలో స్థిరత్వం నెలకొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
