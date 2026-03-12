ETV Bharat / international

హర్మూజ్​ మూసివేత కొనసాగుతుంది- అమెరికాపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం: మొజ్తబా ఫస్ట్ డెడ్లీ వార్నింగ్​

పొరుగు దేశాలతో స్నేహ సంబంధాలు కోరుకుంటున్నాం- యుద్ధంలో నష్టపోయిన ప్రజలకు పరిహారం ఇస్తాం: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్​ మొజ్తబా ఖమేనీ

Iran's supreme leader Mojtaba Khamenei
Iran's supreme leader Mojtaba Khamenei (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 8:06 PM IST

Mojtaba Khamenei About Hormuz : పశ్చిమాసియా యుద్ధం మరింత ముదురుతోంది. తాజాగా ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్​ మొజ్తబా ఖమేనీ ఘాటు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. హర్మూజ్​ జలసంధి మూసివేత ఇకపై కూడా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలన్నింటినీ తక్షణమే మూసివేయాలని, లేకుంటే వాటిపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

ఇరాన్​ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఘర్షణలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో, ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్​లో ఒక న్యూస్ ప్రెజెంటర్​ మొజ్తబా ఖమేనీ సందేశాన్ని చదివి వినిపించారు. వాస్తవానికి కొత్త సుప్రీం లీడర్​గా ఎన్నుకోబడినప్పటి నుంచి మొజ్తబా ఖమేనీ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా బహిరంగంగా కనిపించకపోవడం గమనార్హం.

అమెరికానే మా టార్గెట్​
మొజ్తబా ఖమేనీ ప్రాంతీయ భద్రత గురించి ప్రస్తావిస్తూ, అమెరికా తన సైనిక స్థావరాలను మూసివేయాలని, లేకుంటే ఇరాన్ వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని ఘాటుగా హెచ్చరికలు చేశారు.

హర్మూజ్​ను ఆయుధంగా మలుచుకోవాలి!
ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్​ జలసంధిపై ముజ్తబా తన వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. పర్షియన్ గల్ఫ్​, గల్ఫ్ ఆఫ్​ ఒమన్​లను కలిపే ఈ జల సంధి ద్వారానే ప్రపంచ చమురు రవాణాలో ఎక్కువ శాతం జరుగుతుంది. కనుక ఈ వ్యూహాత్మక మార్గాన్ని మూసివేయడాన్ని ఒక బలమైన అస్త్రంగా ఇరాన్ ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

మేము వెరీ ఫ్రెండ్లీ!!
అదే సమయంలో పొరుగు దేశాలతో ఇరాన్ సహకార ధోరణితో ఉంటుందని ముజ్తబా ఖమేనీ పేర్కొన్నారు. ప్రాంతీయ దేశాలతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను ఇరాన్ కొనసాగిస్తుందని అన్నారు. అయితే అవి అమెరికా దళాలకు ఆశ్రయం కల్పించకూడదని హెచ్చరించారు.

ప్రతీకారం తప్పదు
యుద్ధంలో గాయపడిన వారికి ఉచితంగా చికిత్స అందించడంతో పాటు, నష్టపోయిన ప్రజలకు పరిహారం ఇస్తామని మొజ్తబా ఖమేనీ తెలిపారు. యెమెన్‌, ఇరాక్‌లోని సాయుధ దళాలు ఇరాన్‌కు మద్దతు తెలుపుతున్నాయని చెప్పారు. తమ అమరవీరులు చిందించిన రక్తానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని మెుజ్తబా తెలిపారు. యుద్ధంలో పోరాడుతున్న తమ సైనికులను మెుజ్తబా అభినందించారు. నలువైపుల నుంచి శత్రువులు దాడులు చేస్తున్నా, సైనికులు అద్భుతంగా పోరాడుతున్నారని కొనియాడారు.

అలాగే ఇరాన్ పౌరుల హత్యలను తాము చూస్తూ ఊరుకోమని, కచ్చితంగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని కొత్త సుప్రీం లీడర్ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా యుద్ధం ప్రారంభమైన రోజున దక్షిణ ఇరాన్​ నగరమైన మినాబ్​లో ఒక బాలికల పాఠశాలపై జరిగిన క్షిపణి దాడిని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. "ఇరాన్ పౌరుల రక్తం చిందించిన వారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి మేము వెనుకాడం" అని పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్ అధికారులు చెప్పిన సమాచారం ప్రకారం, ఆ పాఠశాలపై జరిగిన దాడిలో సుమారు 110 మంది చిన్నారులతో సహా కనీసం 168 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడిలో మరణించారు. దీనితో ఆయన కుమారుడైన మొజ్తబా ఖమేనీ కొత్త సుప్రీం లీడర్​గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

యుద్ధం ఆగేట్టు లేదుగా!
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు కూడా ఇరాన్​పై భీకర దాడులు చేస్తున్నాయి. దీనికి ప్రతీకారంగా పర్షియన్ గల్ఫ్​లోని చమురు నౌకలపై, పశ్చిమాసియా దేశాల్లోని ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీయాలని ఇరాన్​ ప్రయత్నిస్తోంది. దీనితో ముడిచమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి.

తమ దాడులతో ఇరాన్​ దాదాపు పూర్తిగా నాశనమైందని అమెరికా చెప్పింది. ఈ వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ తోసిపుచ్చింది. తమపై దాడులు జరగకుండా భద్రతా హామీలు లభించే వరకు తమ ప్రతిదాడులు కొనసాగుతాయని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు స్పష్టం చేశారు. దీనిని బట్టి చూస్తుంటే ఇప్పట్లో ఈ యుద్ధం ఆగేట్టు కనిపించడం లేదు.

