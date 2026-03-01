ETV Bharat / international

ఇరాన్​కు కొత్త సుప్రీం లీడర్​- మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే ఎన్నిక!

ఖమేనీ స్థానంలో నూతన నాయకత్వ మండలి- అధికారికంగా ప్రకటించిన ఇరాన్​ అధ్యక్షుడు- అధికార శూన్యత ఏర్పడకుండా చర్యలు!

Iran New Leadership Council
Iran New Leadership Council (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran New Leadership Council : ఇరాన్​ కొత్త సుప్రీం లీడర్​ను మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఎన్నుకోనున్నట్లు ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్జీ ఆదివారం ప్రకటించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. దేశ నాయకత్వంలో శూన్యత ఏర్పడకుండా ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

విధులు ప్రారంభించిన కొత్త నాయకత్వ మండలి
మరోవైపు సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన నేపథ్యంలో, ఇరాన్​లో ఒక కొత్త నాయకత్వ మండలి తన విధులను ప్రారంభించింది. ఆదివారం ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్​లో ఆ దేశాధ్యక్షుడు మసౌద్​ పెజెష్కియాన్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ నూతన నాయకత్వ మండలిలో సభ్యులుగా ఉన్న ముగ్గురు కీలక అధికారులలో పెజెష్కియాన్ ఒకరు. మిగిలిన ఇద్దరు సభ్యులుగా ఇరాన్​ న్యాయశాఖాధిపతి ఘోలం హుస్సేన్ మొహ్సేని ఎజేహీ, అయతుల్లా అలీ రెజ్ అరాఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఖమేనీ మరణం తర్వాత దేశంలో అధికార శూన్యత ఏర్పడకుండా ఈ మండలి తక్షణమే పాలనాపరమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ పరిణామం ఇరాన్ రాజకీయాల్లో ఒక చారిత్రాత్మక మార్పు అని చెప్పుకోవచ్చు.

TAGGED:

IRAN NEW LEADER NEWS
PEZESHKIAN ABOUT NEW LEADERSHIP
NETANYAHU VS PEZESHKIAN
IRAN ISRAEL WAR UPDATES
IRAN NEW LEADERSHIP COUNCIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.