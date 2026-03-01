ఇరాన్కు కొత్త సుప్రీం లీడర్- మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే ఎన్నిక!
ఖమేనీ స్థానంలో నూతన నాయకత్వ మండలి- అధికారికంగా ప్రకటించిన ఇరాన్ అధ్యక్షుడు- అధికార శూన్యత ఏర్పడకుండా చర్యలు!
Published : March 1, 2026 at 7:48 PM IST
Iran New Leadership Council : ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ను మరో ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఎన్నుకోనున్నట్లు ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్జీ ఆదివారం ప్రకటించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. దేశ నాయకత్వంలో శూన్యత ఏర్పడకుండా ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
విధులు ప్రారంభించిన కొత్త నాయకత్వ మండలి
మరోవైపు సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన నేపథ్యంలో, ఇరాన్లో ఒక కొత్త నాయకత్వ మండలి తన విధులను ప్రారంభించింది. ఆదివారం ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్లో ఆ దేశాధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ నూతన నాయకత్వ మండలిలో సభ్యులుగా ఉన్న ముగ్గురు కీలక అధికారులలో పెజెష్కియాన్ ఒకరు. మిగిలిన ఇద్దరు సభ్యులుగా ఇరాన్ న్యాయశాఖాధిపతి ఘోలం హుస్సేన్ మొహ్సేని ఎజేహీ, అయతుల్లా అలీ రెజ్ అరాఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఖమేనీ మరణం తర్వాత దేశంలో అధికార శూన్యత ఏర్పడకుండా ఈ మండలి తక్షణమే పాలనాపరమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ పరిణామం ఇరాన్ రాజకీయాల్లో ఒక చారిత్రాత్మక మార్పు అని చెప్పుకోవచ్చు.