శత్రువుల కుతంత్రాలన్నీ విఫలమయ్యాయి: ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ గాలిబాఫ్
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్ కీలక కామెంట్స్- అమెరికా చర్యలపై మండిపాటు- అగ్రరాజ్య వ్యూహాలన్నీ పటాపంచలు చేసినట్లు వెల్లడి
Published : April 19, 2026 at 7:56 AM IST
Iran Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf: ఇరాన్ను బలహీనపరచాలని శత్రు దేశాలు పన్నిన వ్యూహాలన్నీ బెడిసికొట్టాయని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థను కుప్పకూల్చాలని, ఆ దేశ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయాలని చూశారన్నారు. హార్ముజ్ జలసంధిని బలవంతంగా తెరవడం నుంచి ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యం, నౌకాదళం, వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలపై పట్టు సాధించాలనుకున్న శత్రువుల ఏ ఒక్క లక్ష్యం కూడా నెరవేరదని ప్రకటించారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్ స్పందించారు. శనివారం రాత్రి ఒక టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్పై నిప్పులు చెరిగారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై పట్టు సాధించడం అమెరికా ప్రధాన లక్ష్యమని గాలిబాఫ్ పేర్కొన్నారు. ఈ జలసంధిని తమ అదుపులోకి తీసుకోవడం ద్వారా ఇరాన్ను ప్రపంచ దేశాల నుంచి వేరు చేయాలని వారు చూశారని, కానీ ఇరాన్ నౌకాదళం, క్షిపణి దళాల పహారా ముందు వారి ప్రయత్నాలు సాగలేదని ఆయన అన్నారు.
అమెరికా సైనిక శక్తిపై కూడా గాలిబాఫ్ స్పందించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్ ప్రజల దేశభక్తిని, సైనిక వ్యూహాలను అంచనా వేయడంలో విఫలమయ్యాయని, ఈ విషయంలో వ్యూహాత్మక తప్పిదాలు చేసినట్లు గాలిబాఫ్ చెప్పారు. శత్రువుల దగ్గర వనరులు ఉన్నా, వాటిని ఉపయోగించే ప్రణాళికలో లోపాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. అగ్రరాజ్యం వద్ద తమ కంటే ఎక్కువ ధనం, సైనిక శక్తి, అధునాతన ఆయుధాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాడులు చేసిన అనుభవం ఉండవచ్చు అని, అయితే వనరులు ఉన్నంత మాత్రాన యుద్ధంలో గెలవలేరని ఆయన స్పష్టం చేసారు. ఇరాన్ తన పరిమిత వనరులతోనే శత్రువును ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
'ఇరాన్ వెనిజువెలా కాదు- శత్రువుల బెదిరింపులకు లొంగిపోదు'
అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ విధానాలను కూడా గాలిబాఫ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఇరాన్లో పాలన మార్పు తీసుకురావాలని ట్రంప్ కలలు గన్నారని చెప్పుకొచ్చారు. కానీ ఇరాన్ గడ్డపై ట్రంప్ ఆటలు సాగవని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ అంటే వెనిజులా కాదని, ఇక్కడ శత్రువుల బెదిరింపులకు లొంగిపోయే ప్రభుత్వం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ పదేపదే చెబుతున్న 'అమెరికా ఫస్ట్' నినాదంపై కూడా గాలిబాఫ్ విమర్శలు గుప్పించారు. ట్రంప్ చెప్పేది ఒకటి చేసేది మరొకటని అన్నారు. 'అమెరికా ఫస్ట్' అనే నినాదం ఆచరణలో లేదన్నారు. ఆయన 'ఇజ్రాయెల్ ఫస్ట్' అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ఇచ్చే తప్పుడు సమాచారంతో అమెరికా తన విదేశీ విధానాలను నాశనం చేసుకుంటోందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
అమెరికాతో ప్రాథమిక అవగాహన మాత్రమే
అలాగే, ఇప్పటి వరకు అమెరికాతో జరిగిన చర్చలపై కూడా గాలిబాఫ్ స్పష్టతనిచ్చారు. అమెరికాతో కొన్ని విషయాల్లో ప్రాథమిక అవగాహన కుదిరినప్పటికీ, ప్రధాన అంశాల్లో మాత్రం ఇంకా ఎలాంటి ఒప్పందానికి రాలేదన్నారు. కాల్పుల విరమణకు అమెరికా అంగీకరించిందంటే దానర్థం వారు దయ చూపారని కాదు, యుద్ధంలో ఇరాన్ సాధించిన పైచేయిని చూసి అగ్రరాజ్యం భయపడి ఒప్పందానికి వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. మొదట హెచ్చరికలు జారీ చేసిన శత్రువులు, ఇరాన్ వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో ఇప్పుడు మధ్యవర్తుల ద్వారా విజ్ఞప్తులు పంపుతున్నారని గాలిబాఫ్ సెటైర్లు వేశారు.
దేశ సార్వభౌమాధికారం,జాతీయ ప్రయోజనాల విషయంలో ఇరాన్ రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని గాలిబాఫ్ మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. దౌత్యపరమైన అంశాలు, చర్చల్లో ఇరాన్ ఎక్కడా లొంగిపోదని స్పష్టం చేశారు. కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చినప్పటి కంటే, ఇప్పుడు తమ సాయుధ దళాలు మరింత పటిష్టంగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు.