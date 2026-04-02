భూతల దాడులకు 7 మిలియన్ల ఇరానీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారు: ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్పై అమెరికా జరిపే ఏ భూతల దాడినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం- ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ ప్రకటన- ఇందుకోసం 7 మిలియన్ల ఇరానీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడి
Published : April 2, 2026 at 7:31 PM IST
West Asia Crisis Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనబడడంలేదు. యుద్ధ ముగింపుపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రతిసారీ తన స్వరం మారుస్తూ వస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల్లోనే యుద్ధం ముగిస్తామని అంటూనే, మరోసారి హర్మూజ్ను తెరిచే వరకు యుద్ధాన్ని ఆపేది లేదని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. రానున్న రెండు, మూడు వారాల్లో ఇరాన్పై భీకర దాడులు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ గట్టి బదులిచ్చింది. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్పై అమెరికా జరిపే ఏ భూతల దాడినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ గురువారం ప్రకటించారు. ఇందుకోసం 7 మిలియన్ల ఇరానీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. అమెరికాతో సంప్రదింపుల భాగస్వామిగా పేరు వినిపిస్తున్న మహమ్మద్ బఘేర్ ఖాలిబాఫ్, యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అమెరికాకు సవాలు విసురుతూ వరుసగా ఆన్లైన్ పోస్టులు పెడుతున్నారు.
అమెరికా పశ్చాత్తాపపడి, లొంగిపోయే వరకు ఈ యుద్ధం ఆగదు!
అంతకుముందు కూడా ట్రంప్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ సైన్యం తోసిపుచ్చింది. ఇరాన్ నౌకాదళం, వాయుసేన తీవ్రంగా బలహీనపడ్డాయని, వారి నాయకత్వాన్ని తీవ్ర స్థాయిలో దెబ్బతీశామని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ స్పందించింది. తమ సైనిక సామర్థ్యాలు దెబ్బతినలేదని, అమెరికా అవమానానికి గురై, పశ్చాత్తాపపడి, లొంగిపోయే వరకు ఈ యుద్ధం కొనసాగుతుందని గట్టి హెచ్చరిక ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా ప్రసారం చేసింది.
మరోవైపు, తమ దేశ సైనిక బలం, విస్తృతమైన వ్యూహాత్మక సామర్థ్యాల గురించి ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇరాన్కు చెందిన అత్యాధునిక గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, వ్యూహాత్మక క్షిపణులు, ప్రత్యేక ఆయుధాల ఉత్పత్తి కేంద్రాలతోపాటు సైనిక మౌలిక సదుపాయాలు, సుదూర లక్ష్యాలను ఛేదించే డ్రోన్లను ధ్వంసం చేశామని ట్రంప్ ఇదివరకే పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ వాదనలను ఇరాన్ ఖండించింది. అదేవిధంగా, ఇరాన్ను రాతియుగంలోకి పంపిస్తామని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపైనా తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. రాతియుగం నాటి నేరాలను ఆధునిక యుగానికి అమెరికా తీసుకొస్తోందని విమర్శించింది. చిన్నారుల హత్యలు, మానవత్వానికి మచ్చతెచ్చే నేరాలను ఆధునిక ప్రపంచంలోకి తెస్తోందని మండిపడింది.
యుద్ధంపై ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ అణ్యాయుధాన్ని కలిగి ఉండకూడదన్న ట్రంప్ లక్ష్యాలకు తమ మద్ధతు ఉంటుందని అస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోని అల్బనీస్ పేర్కొన్నారు. అలాగే, యుద్ధం ముగింపు ఎలా ఉంటుదనే దానిపై స్పష్టత ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇరాన్లో సాధించాల్సింది ఇంకా ఏముందంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు నేషనల్ ప్రెస్ క్లబ్లో అల్బనీస్ ప్రసంగించారు. ఇరాన్ దాని పొరుగు దేశాలకు హాని కలగకుండా ఉండేందుకు ఆ దేశ సైనిక సామర్థ్యాలను తగ్గించాలనే అమెరికా ప్రాథమిక లక్ష్యాలకు తమ మద్ధతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో, యుద్ధ తీవ్రత గురించి అల్బనీస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే అది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుందని హెచ్చరించారు. రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితులు మరింత క్షిష్టతరంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు. యుద్ధం త్వరగా ముగింపు దశకు చేరుకోవాలని తాను ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
భారత మిత్రులు సురక్షితంగానే ఉన్నారు!
ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత్లోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భారత మిత్రులు సురక్షితంగానే ఉన్నారని, ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. అంతకుముందు కూడా దక్షిణాఫ్రికా పౌరులు సురక్షితమేనని పేర్కొంటూ పోస్టు చేసింది.
