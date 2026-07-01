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అణు హక్కులపై రాజీ పడేదిలేదు- ఆ ఒప్పందం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు ఓటమి పత్రం : ఇరాన్

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇరాన్- కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ఇజ్రాయెల్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపణ

Iran On US Deal
Iran's Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (X@mb_ghalibaf)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 7:34 AM IST

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Iran On US Deal : అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన తమ హక్కుల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని ఇరాన్‌ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. అమెరికాతో కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ)లో పేర్కొన్న కీలక హామీలు పూర్తిగా అమలైన తర్వాతే తదుపరి దశ చర్చలకు వెళ్తామని ఇరాన్‌ పార్లమెంట్‌ స్పీకర్‌ మహమ్మద్‌ బాఘర్‌ గలీబాఫ్‌ వెల్లడించారు. అలాగే ఈ ఒప్పందాన్ని అమలు కాకుండా అడ్డుకునేందుకు ఇజ్రాయెల్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ ఒప్పందం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లకు వ్యూహాత్మకంగా ఎదురుదెబ్బగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఇక అమెరికాతో చర్చలు కొనసాగించడాన్ని సమర్థించుకున్న ఘాలిబాఫ్, దౌత్య చర్చలు బలహీనతకు సంకేతం కాదని స్పష్టం చేశారు. చర్చలు కూడా పోరాటంలో ఒక విధానమేనని వ్యాఖ్యానించారు. స్విట్జర్లాండ్​ పర్యటన అనంతరం టెలివిజన్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఘాలిబాఫ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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