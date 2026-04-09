మాపై అణు ఆంక్షలు విధించి శత్రువులు విజయం సాధించలేరు : ఇరాన్

ఇరాన్ అణు సంస్థ అధిపతి కీలక వ్యాఖ్యలు- అమెరికాతో చర్చలకు టెహ్రాన్‌ హక్కుల పరిరక్షణ అత్యవసరమని వెల్లడి

Published : April 9, 2026 at 4:22 PM IST

Iran Nuclear Talks US : అమెరికాతో జరగనున్న శాశ్వత కాల్పుల విరమణ చర్చల్లో యురేనియంను శుద్ధి చేసుకునే ఇరాన్ హక్కును కాపాడుకోవడం అత్యవసరమని ఆ దేశ అణు ఇంధన సంస్థ అధిపతి మొహమ్మద్ ఎస్లామీ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ సంస్మరణ కార్యక్రమాల సందర్భంగా టెహ్రాన్‌లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. శాశ్వత కాల్పుల విరమణ కోసం ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన 10-అంశాల ప్రణాళికలో యురేనియం శుద్ధి అనేది ఒక ప్రధాన భాగమన్నారు. అయితే దీనిని అంగీకరించడానికి అమెరికా నిరాకరిస్తోందని ఎస్లామీ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌పై శత్రువులు విజయం సాధించలేరని తెలిపారు.

పశ్చిమాసియాలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న భీకర దాడులు, ఉద్రిక్తతల నడుమ అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల ప్రతినిధులు ఈ వారాంతంలో పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో ముఖాముఖి శాంతి చర్చల కోసం సమావేశం కానున్నారు. ఈ కీలక చర్చలకు ముందు ఇరాన్ అణు సంస్థ చీఫ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

