ETV Bharat / international

ఇరాన్‌తో యుద్ధం- అమెరికా వ్యయం రూ.9.48 లక్షల కోట్లు- ప్రతీ అమెరికన్ కుటుంబంపై 500 డాలర్ల బిల్లు : అరాగ్చీ

యుద్ధం లెక్కలను అమెరికా దాచిపెడుతోంది- నెతన్యాహు ఆడిన జూదంలో అమెరికా పాచికగా మారింది- ఇజ్రాయెల్ ఫస్ట్ అంటే అమెరికా లాస్ట్- ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Irans New Proposals To America : తమ దేశంతో యుద్ధానికి అమెరికా రూ.9.48 లక్షల కోట్లు (100 బిలియన్ డాలర్లు) ఖర్చు చేసిందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూ ఆడిన జూదంలో అమెరికా పాచికగా మారి 100 బిలియన్ డాలర్లను ఖర్చు చేసుకుందని ఆయన విమర్శించారు.

యుద్ధం ఫలితంగా ప్రతీ అమెరికన్ కుటుంబం నెలవారీ ఖర్చుల బిల్లు రూ.47వేలు (500 డాలర్లు) చొప్పున పెరిగిపోయింది అబ్బాస్ అరాగ్చీ అన్నారు. అమెరికన్ పౌరులపై పరోక్షంగా మరింత భారం సైతం పడిందని తెలిపారు. ఈ లెక్కలన్నీ దాచి పెట్టేందుకు అమెరికా రక్షణ శాఖ (పెంటగాన్) యత్నిస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు. మొత్తం మీద ఇజ్రాయెల్ ఫస్ట్ అంటే అమెరికా లాస్ట్ అనే విషయం ఈ యుద్ధంతో తేటతెల్లం అయిందన్నారు. ఈమేరకు ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు.

అమెరికాకు మరోసారి ఇరాన్ ప్రతిపాదనలు
అమెరికాతో శాంతిచర్చల కోసం ఇరాన్ మరోసారి కొత్త ప్రతిపాదనలను పంపినట్లు తెలుస్తోంది. రెండు దశల ప్రణాళికతో కూడిన నూతన ప్రతిపాదనల డాక్యుమెంట్లను మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్ అధికార వర్గాలకు గురువారం (ఏప్రిల్ 30న) సాయంత్రం ఇరాన్ చేరవేసినట్లు సమాచారం. ఈమేరకు ఇరాన్ అధికారిక వార్తాసంస్థ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. దీని ప్రకారం, తొలుత హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని ఇరాన్ కోరింది.

ఇక ఇదే సమయంలో శాశ్వత కాల్పుల విరమణను అమల్లోకి తేవాలని అమెరికాకు సూచించింది. కాల్పుల విరమణలో భాగంగా తమ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపడంతో పాటు సముద్ర మార్గాల భద్రతకు హామీ ఇవ్వాలని ఇరాన్ అంటోంది. ఇవన్నీ జరిగాక తదుపరి దశలోనే తమ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. గత వారాంతంలో ఇరాన్ పంపిన మూడు దశల ప్రణాళికతో కూడిన ప్రతిపాదనలను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించారు. దీంతో ఇప్పుడీ కొత్త ప్రతిపాదనలను ఇరాన్ పంపింది. నూతన ప్రపోజల్స్ ఇప్పటికే అమెరికా వైట్ హౌస్‌కు చేరినట్లు తెలిసింది. అయితే వాటిపై ట్రంప్ సర్కారు ఎలా స్పందిస్తుందనే దానిపై సర్వత్రా సస్పెన్స్ నెలకొంది.

ట్రంప్ చేతిలో చర్చల భవితవ్యం
ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనం ప్రకారం, ఇరాన్ కొత్త ప్రతిపాదనలు సైనిక ఘర్షణను ఆపే ఆశాకిరణంలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇందులో హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరవడం, యుద్ధాన్ని ఆపేయడం అనే అంశాలను ఇరాన్ సూటిగా ప్రతిపాదించింది. ఈ రెండు ప్రతిపాదనలు అమెరికా- ఇరాన్ శాంతిచర్చల ప్రక్రియలో సానుకూల పురోగతికి బాటలు వేస్తాయని అంచనా వేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి మార్గం తెరుచుకొని, తమ ఓడరేవుల ముట్టడి ఆగాక అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే దీన్ని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఏ కోణంలో చూస్తారు? ఎలా స్పందిస్తారు? అనే అంశంపైనే చర్చల భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంది.

ఇరాన్ ముట్టడి క్లిష్టతరమైన అంశం : ఎంబీ ఘాలిబఫ్
అమెరికాను ఎద్దేవా చేస్తూ గురువారం రోజు ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఎంబీ ఘాలిబఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో పోలిస్తే ఇరాన్ సరిహద్దులు చాలా పొడవైనవని, అందువల్ల ఇరాన్ ముట్టడి అనేది అమెరికా అనుకుంటున్న దాని కంటే చాలా క్లిష్టతరమైన అంశమని ఆయన చెప్పారు. ఈసందర్భంగా అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్‌పైనా ఎంబీ ఘాలిబాఫ్ విమర్శలు చేశారు.

అమెరికా రెండు గోడలు vs ఇరాన్ బార్డర్
"ఒకవేళ పీట్ హెగ్సెత్‌ అమెరికాలోని పశ్చిమ తీరం నుంచి న్యూయార్క్ వరకు ఒక గోడను, లాస్ ఏంజెల్స్ నుంచి తూర్పు తీరం వరకు మరొక గోడను నిర్మిస్తే దాని పొడవు 7,755 కి.మీ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఆ పొడవు అనేది ఇరాన్ మొత్తం బార్డర్ విస్తీర్ణం కంటే దాదాపు 1000 కి.మీ తక్కువే ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద బార్డర్‌ను కలిగిన ఇరాన్‌ను అమెరికా ముట్టడి చేయడం ఈజీ కాదు. అందుకే పీ.ఎస్ అంటే పీట్ హెగ్సెత్ : 1 కి.మీ = 0.62 మైల్" అని పేర్కొంటూ ఎంబీ ఘాలిబఫ్ ట్వీట్‌ చేశారు.

TAGGED:

IRAN VS USA
US IRAN TALKS 2026
US IRAN WAR 2026
HORMUZ CRISIS 2026
IRANS NEW PROPOSALS TO AMERICA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.