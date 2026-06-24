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అమెరికా డీల్​లో క్షిపణి కార్యక్రమం లేదు- భవిష్యత్తులోనూ ఉండదు : ఇరాన్ అధ్యక్షుడు

అమెరికాతో కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందంలో క్షిపణి కార్యక్రమానికి చోటు లేదన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్- క్షిపణులు లేకపోతే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్‌ను నాశనం చేసేవని వ్యాఖ్య

Iran On Missile Programme
Iran President Pezeshkian (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 7:50 AM IST

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Iran On Missile Programme : అమెరికాతో కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ)లో ఇరాన్ క్షిపణి కార్యక్రమానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా తమ క్షిపణి సామర్థ్యాలను ఎలాంటి అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల్లో భాగం చేయబోమని తేల్చిచెప్పారు. పాకిస్థాన్ పర్యటనలో భాగంగా ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల స్విట్జర్లాండ్‌లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరిగిన సాంకేతిక చర్చల అనంతరం ఈ ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

'క్షిపణులు లేకపోతే ఇరాన్‌ను నాశనం చేసేవారు'
క్షిపణి కార్యక్రమం గురించి ఎంఓయూలో ఎలాంటి చర్చ లేదని మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ చెప్పారు. భవిష్యత్తులో కూడా అలాంటి అంశం ఉండదని స్పష్టం చేశారు. అమెరికాతో జరుగుతున్న చర్చలను ఇరాన్ రక్షణ సామర్థ్యాలతో ముడిపెట్టే ప్రయత్నాలను ఆయన తిరస్కరించారు. దేశ రక్షణ వ్యూహంలో క్షిపణి వ్యవస్థలు అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ భద్రత కోసం క్షిపణి సామర్థ్యం అత్యవసరమని పెజెష్కియన్ వ్యాఖ్యానించారు. తమ దేశ రక్షణ కోసం ఉన్న క్షిపణులు లేకపోయి ఉంటే ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ఇప్పటికే ఇరాన్‌ను తీవ్రంగా దెబ్బతీసేవని ఆయన అన్నారు. ఇరాన్ తన రక్షణ అవసరాల దృష్ట్యా క్షిపణి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తుందని, దానిపై రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.

అణు తనిఖీలకు అంగీకరించకపోతే చర్చలు రద్దు చేస్తా : ట్రంప్
మరోవైపు అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (ఐఏఈఏ) తనిఖీలకు ఇరాన్ అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఆ దేశంతో జరుగుతున్న చర్చలను వెంటనే రద్దు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు హెచ్చరించారు. అణు తనిఖీలకు సంబంధించి ఇరాన్ ఇప్పటికే సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని, అందుకు తమ వద్ద పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాలోని న్సిల్వేనియా పర్యటన సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, అణు తనిఖీల అంశంపై ఇరాన్ వైఖరిపై వచ్చిన వార్తలను కొట్టిపారేశారు.

"వాళ్లు తప్పు చెబుతున్నారు. అణు తనిఖీలకు సంబంధించి మాకు 100 శాతం హామీ ఉంది. వారు అలా అంగీకరించకపోయి ఉంటే నేను ఇప్పుడే చర్చలను రద్దు చేసేవాడిని. తగిన సమయంలో తనిఖీ బృందాలు అక్కడికి వెళ్తాయి. ఇప్పుడే తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇరాన్‌తో మేము చాలా బాగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. వారు తీవ్రంగా బలహీనపడ్డారు. ఇప్పుడు వారితో ఒక ఒప్పందం చేసుకునే దిశగా కదులుతున్నాం. అది ఎలా ముందుకు సాగుతుందో చూద్దాం. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను పొందదు. ఇరాన్‌ను ఇంత బలహీన స్థితిలోకి తీసుకువచ్చిన అమెరికా ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు లేదు. వారి సైనిక సామర్థ్యాలు, నాయకత్వ వ్యవస్థ, రాడార్ వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి" అని ట్రంప్ అన్నారు.

ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికే లక్ష్యంతో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఇటీవల స్విట్జర్లాండ్‌లో సాంకేతిక చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చల అనంతరం అమెరికా ప్రభుత్వం 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందానికి సంబంధించిన అధికారిక పాఠాన్ని విడుదల చేసింది. అమెరికా మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఆ ఒప్పందంలో హోర్ముజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభం, ఇరాన్‌పై కొన్ని ఆర్థిక ఆంక్షల సడలింపు, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై భవిష్యత్ సాంకేతిక చర్చలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి. అయితే అమెరికా విడుదల చేసిన పత్రంలో ఇరాన్ క్షిపణి కార్యక్రమం లేదా విస్తృత రక్షణ సామర్థ్యాలపై ఎలాంటి పరిమితులు విధించే అంశాలు లేవు. ఆయుధాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేయకూడదు, కొనుగోలు చేయకూడదు అనే నిబంధన మాత్రమే స్పష్టంగా ప్రస్తావించబడింది.

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