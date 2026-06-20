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'మరోసారి హర్మూజ్‌ను మూసేసిన ఇరాన్​'- లెబనాన్​పై ఇజ్రాయెల్​ దాడులు చేయడమే కారణం!

ఇజ్రాయెల్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఇరాన్​- దురాక్రమణ కొనసాగితే రియాక్షన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందని వార్నింగ్​

Strait Of Hormuz Is Closed
Representational Image (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 7:48 PM IST

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Strait Of Hormuz Is Closed : పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో మరోసారి తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఇజ్రాయెల్‌ కాల్పుల విరమణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందంటూ ఇరాన్ రక్షణ దళాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో హర్మూజ్​ను మూసివేశామని ఇరాన్ మిలిటరీ హైకమాండ్ సంచలన ప్రకటన చేసింది.

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IRAN CLOSED STRAIT OF HORMUZ
ISRAELI ATTACKS IN LEBANON
STRAIT OF HORMUZ IS CLOSED

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