'మరోసారి హర్మూజ్ను మూసేసిన ఇరాన్'- లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయడమే కారణం!
ఇజ్రాయెల్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఇరాన్- దురాక్రమణ కొనసాగితే రియాక్షన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని వార్నింగ్
Representational Image (Associated Press)
Published : June 20, 2026 at 7:48 PM IST
Strait Of Hormuz Is Closed : పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో మరోసారి తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఇజ్రాయెల్ కాల్పుల విరమణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందంటూ ఇరాన్ రక్షణ దళాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో హర్మూజ్ను మూసివేశామని ఇరాన్ మిలిటరీ హైకమాండ్ సంచలన ప్రకటన చేసింది.