ట్రంప్ 'ఒక క్రిమినల్' - వేలాది మంది మరణాలకు అమెరికాయే కారణం: సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ

ఇరాన్‌లో నిరసనలకు మద్దతు తెలిపిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఖమేనీ ఆగ్రహం- నిరసనల్లో వేలాది మంది మరణించినట్లు వెల్లడి- మరణాలపై తొలిసారి స్పందించిన ఖమేనీ

Ayatollah Ali Khamenei, President Trump
Ayatollah Ali Khamenei, President Trump (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 8:07 PM IST

Iran Supreme Leader On Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ట్రంప్ 'ఒక నేరస్థుడు' అని తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్‌లో జరిగిన భారీ నిరసనలకు అమెరికా మద్దతు తెలపడంపై మండిపడ్డారు. శనివారం ప్రభుత్వ టెలివిజన్‌లో ఖమేనీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా దేశంలో నెలకొన్న అశాంతికి అమెరికాయే కారణమని ఆరోపించారు.

డిసెంబర్ 28న ప్రారంభమైన నిరసనలు, ఆ తర్వాత జరిగిన అణిచివేతలో కొన్ని వేల మంది మరణించారని ఖమేనీ వెల్లడించారు. అల్లర్ల వల్ల జరిగిన మరణాల సంఖ్యపై ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఇలాంటి ప్రకటన రావడం ఇదే మొదటిసారి. నిరసనకారులను రెచ్చగొడుతూ ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటనలు చేయడం, వారికి సైనిక మద్దతు ఇస్తామని హామీ ఇవ్వడం రాజద్రోహమని ఖమేనీ మండిపడ్డారు.

"ఈ తిరుగుబాటులో అమెరికా అధ్యక్షుడు స్వయంగా కలగజేసుకున్నారు. నిరసనకారులను ప్రోత్సహించారు. 'మేము మీకు మద్దతు ఇస్తున్నాము, మీకు సైనిక పరంగానూ తోడుగా ఉంటాము' అని ప్రకటించారు. ఇరాన్ ఆర్థిక, రాజకీయ వనరులపై ఆధిపత్యం చెలాయించేందుకే అమెరికా ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ అల్లర్ల వల్ల జరిగిన ప్రాణనష్టానికి, ఆస్తి నష్టానికి, ఇరాన్ దేశంపై చేసిన ఆరోపణలకు గానూ మేము అమెరికా అధ్యక్షుడిని నేరస్థుడిగా పరిగణిస్తున్నాం" అని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ పేర్కొన్నారు.

నిరసనకారులను అమెరికాకు చెందిన ఫూట్ సోల్జర్స్‌గా ఖమేనీ అభివర్ణించారు. వారు మసీదులు, విద్యా సంస్థలను ధ్వంసం చేశారని అన్నారు. ప్రజలను గాయపరిచి, వేలమందిని వారు హతమార్చారని ఆరోపించారు. నిరసనకారుల వద్ద విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసిన ఆయుధాలు ఉన్నాయని ఖమేనీ చెప్పారు. అయితే అవి ఏ దేశం నుంచి వచ్చాయో ఆయన వివరించలేదు. ఇరాన్ యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదని, కానీ దేశంలో, అంతర్జాతీయంగానూ నేరాలకు పాల్పడిన వారిని విడిచిపెట్టబోమని ఖమేనీ హెచ్చరించారు. ఈ ఘటనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇరాన్ విషయంలో కొంత శాంతించినట్లు కనిపించిన ఒకరోజు తర్వాత ఖమేనీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ 800 మందికి పైగా ఖైదీల ఉరిశిక్షలను రద్దు చేసిందని, ఆ నిర్ణయాన్ని తాను గౌరవిస్తున్నట్లు ట్రంప్ శుక్రవారం చెప్పారు. ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో ఇరాన్‌పై సైనిక దాడి ఆలోచన నుంచి ఆయన వెనక్కి తగ్గారనే సంకేతాలను ఇచ్చాయి.గత కొద్ది రోజులుగా నిరసనకారులకు మద్దతుగా ట్రంప్ మాట్లాడుతున్నారు. 'మీకు సహాయం అందుతుంది' అని హామీ ఇచ్చారు. నిరసనకారుల హత్యలు కొనసాగినా లేదా అరెస్టయిన వారిని ఉరితీసినా తమ ప్రభుత్వం తగిన రీతిలో స్పందిస్తుందని హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే.

3090 మంది మృతి
ఇరాన్‌లో నిరసనకారులపై ఖమేనీ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదికల ప్రకారం, ఈ అణిచివేత చర్యల్లో ఇప్పటివరకు 3,090 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1979 నాటి ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఇరాన్ చరిత్రలో ఇంతమంది చనిపోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇదిలా ఉండగా, జనవరి 8 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్‌ను నిలిపివేసిన ఇరాన్ ప్రభుత్వం శనివారం నుంచి పాక్షిక సేవలను పునరుద్ధరించింది. టెహ్రాన్ వంటి నగరాల్లో టెక్స్ట్ మెసేజింగ్, లోకల్ వెబ్‌సైట్లు పనిచేయడం ప్రారంభించాయి.

దేశం వెలుపల ఉంటున్న ఇరాన్ యువరాజు రెజా శనివారం నుంచి మళ్లీ నిరసనలు చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. అయితే, టెహ్రాన్ వీధుల్లో ప్రస్తుతం కాస్త పరిస్థితి మెరుగైనట్లు కనిపిస్తోంది. షాపింగ్ మాల్స్ తెరుచుకున్నాయి. అణిచివేత తీవ్రంగా ఉండటంతో నిరసనకారులు ప్రస్తుతానికి వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, నిరసనలకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లే కారణమని ఇరాన్ అధికారులు పదే పదే ఆరోపిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియన్ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో కూడా ఆయన ఇదే విషయాన్ని పుతిన్‌కు వివరించారు.

