చెక్కుచెదరని ఇరాన్‌ కీలక సైనిక సామర్థ్యాలు- ట్రంప్, హెగ్సెత్ ప్రకటనలకు విరుద్ధంగా పెంటగాన్ నివేదిక

పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో బలమైన సైనిక శక్తిగా ఇరాన్- అంచనా వేసిన పెంటగాన్ నిఘా విభాగం- ఇరాన్‌ను సైనికంగా కోలుకోలేని రీతిలో దెబ్బతీశామన్న ట్రంప్, హెగ్సెత్ ప్రకటనలు ప్రశ్నార్ధకం

Published : April 22, 2026 at 10:53 AM IST

Pentagon Intelligence Report On Iran : ఇరాన్ కీలక సైనిక సామర్థ్యాలు ఇప్పటికీ చెక్కుచెదర లేదని అమెరికా రక్షణ శాఖ (పెంటగాన్) నిఘా విభాగం అంచనా వేసింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సుదీర్ఘ సైనిక చర్యల తర్వాత కూడా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో బలమైన సైనిక శక్తిగా ఇరాన్ కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. దీంతో ఇరాన్‌ను సైనికంగా కోలుకోలేని రీతిలో దెబ్బతీశామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ చేసిన ప్రకటనలు ప్రశ్నార్ధకంగా మారాయంటూ అమెరికన్ మీడియాలో కథనాలు ప్రసారమయ్యాయి. పెంటగాన్ తాజా అంచనాలకు కొన్ని వారాల క్రితం ట్రంప్, హెగ్సెత్ చేసిన ప్రకటనలకు ఏమాత్రం పొంతన లేదని ఆయా మీడియా సంస్థలు గుర్తుచేశాయి.

ఇరాన్ వాయుసేనను, నౌకాదళాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేశామని అమెరికా ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ మరోసారి సైనిక ఘర్షణను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమని ఇరాన్ ప్రకటనలు చేస్తున్న విషయాన్ని పరిశీలకులు గుర్తు చేస్తున్నారు. పెంటగాన్ నిఘా విభాగం తాజా నివేదిక నేపథ్యంలో ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణను నిరవధికంగా పొడిగిస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ మంగళవారం(ఏప్రిల్ 21న) ప్రకటించడం గమనార్హం. అయితే పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్, ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్‌ల విన్నపం మేరకే ఇరాన్‌పై దాడులు చేసే ప్రణాళికను వాయిదా వేశానని ట్రంప్ చెప్పుకుంటున్నారు.

