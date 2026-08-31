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ఇరాన్‌ రాకెట్‌ లాంచ్ సిస్టమ్స్‌పై అమెరికా దాడులు- రివెంజ్ తీర్చుకున్న టెహ్రాన్

లారక్‌ద్వీపంలో అమెరికా చేసిన దాడులకు ప్రతీకారం- కింగ్‌హుస్సేన్‌, అల్‌అజ్రక్‌ సైనిక స్థావరాలపై దాడి- ఇరాన్​ వద్ద అణ్వాయుధం ఉండకూడదని మరోసారి స్పష్టం చేసిన ట్రంప్​

Iran US War
అమెరికా, ఇరాన్​ యుద్ధం (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 8:43 AM IST

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Iran US War : లారక్‌ ద్వీపంలో అమెరికా చేసిన దాడులకు ఇరాన్‌ రెండు గంటల వ్యవధిలోనే ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. జోర్డాన్‌లోని అమెరికాకు చెందిన కింగ్‌ హుస్సేన్‌, అల్‌ అజ్రక్‌ సైనిక స్థావరాలపై బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. తమ దాడుల్లో యూఎస్‌ స్థావరాల్లోని సాంకేతిక, మరమ్మతుల మౌలిక సదుపాయాలు, యుద్ధవిమానాల ప్రదేశాలకు నష్టం వాటిల్లిందని ఇస్లామిక్ రివాల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్​(ఐఆర్‌జీసీ) తెలిపింది. అయితే, గణనీయమైన నష్టమేమీ జరగలేదని అమెరికా స్పష్టంచేసింది.

కాగా, ఇరాన్‌ ప్రయోగించిన 12 క్షిపణులు జోర్డాన్‌లోకి ప్రవేశించినట్లు తెలుస్తోంది. వాటిలో ఎనిమిది క్షిపణులను తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకుందని జోర్డాన్‌ ప్రకటించింది. అంతకుముందు హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలోని లారక్ ద్వీపంలో అమెరికా బలగాలు దాడులు జరిపాయి. హర్మూజ్‌లోకి సీమైన్స్‌లతో కూడిన రాకెట్లను ప్రయోగించేందుకు ఐఆర్​జీసీ యత్నిస్తోందన్న సమాచారంతోనే రెండు ఇరానియన్‌ రాకెట్ లాంచర్లను ధ్వంసం చేసినట్లు అమెరికా తెలిపింది. ఈ దాడుల్లో తమ సైనికులు పలువురు చనిపోయారని ఇరాన్‌ సైతం నిర్ధరించింది. మృతుల సంఖ్యను మాత్రం వెల్లడించలేదు. అమెరికా దాడులకు గట్టిగా బదులిస్తామని హెచ్చరించింది. ఈ క్రమంలోనే జోర్డాన్‌లోని కింగ్ హుస్సేన్‌, అల్‌ అజ్రఖ్ స్థావరాలపై ప్రతీకారదాడులు చేసింది.

మరోసారి భగ్గుమన్న పశ్చిమాసియా
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా- ఇరాన్​ పరస్పర దాడులతో దాదాపు నెలరోజులు తర్వాత పశ్చిమాసియాలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలక మార్గమైన హర్మూజ్​లో ఇరాన్ ఏర్పాటుచేసిన సీమైన్స్​ అమెరికా ఇప్పటికే తొలగించినట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. అనంతరం ఇరాన్​కు తీవ్ర హెచ్చరికి కూడా జారీ చేశారు. హర్మూజ్​లో మళ్లీ సీమైన్స్​ అమర్చితే వెంటనే వాటిని ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ దాడి జరిగింది.

మరోవైపు, అమెరికా దళాలు హర్మూజ్ మార్గాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయన్నట్లు అమెరికా అధికారి ఒకరు మీడియాకు వెల్లడించారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. ఇటీవల, హర్మూజ్​ జలసంధిలోకి ప్రవేశిస్తున్న ఒక చమురు ట్యాంకర్‌ను ఒక ప్రొజెక్టైల్ (క్షిపణి లేక డ్రోన్‌)తాకింది. అది ఏ దేశం ప్రయోగించిందో వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ విషయాన్ని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ ధ్రువీకరించింది.

ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధం ఉండకూడదు!
ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధం ఉండకూడదన్న తన వైఖరిని ట్రంప్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఇరాన్​ వద్ద అణ్వాయుధం ఉంటే అది​ ఇజ్రాయెల్​పై ప్రయోగించే అవకాశం ఉందన్నారు. అనంతరం, దానివల్ల పశ్చిమాసియా, ఐరోపా, అమెరికాకు కూడా పెద్ద ముప్పు పరిణమించవచ్చునని అభిప్రాయపడ్డారు. తాను అధ్యక్షుడిగా లేకపోతే, ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడో నాశనమైపోయేదని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో ఉగ్రవాదానికి మద్దతిచ్చే దేశం ఇరాన్​ అని ఆరోపించారు. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, బహ్రెయిన్, కువైట్‌తో సహా పలు గల్ఫ్ దేశాలను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరించిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆదివార రాత్రి ఫ్యాక్స్ న్యూస్ కార్యక్రమంలో ట్రంప్​ మాట్లాడారు.

ఇరాన్​పై తాము విధించిన ఆంక్షలు గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇదివరకు ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం,​ ఆర్థిక వ్యవస్థపై​ గట్టి దెబ్బ కొట్టామని చెప్పారు. ఇరాన్​ నౌకాదళం, వైమానిక దళం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయన్నారు. ఇరాన్​ నాయకత్వం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిందని, ప్రస్తుతం ఆ దేశం పతనావస్థలో ఉందన్నారు. సరైన సమయం చూసి విజయం సాధిస్తామని ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, ఇరాన్ దళాలు గతంలో వేలాది మంది నిరసనకారులను చంపేశాయన్న అంశాన్ని ట్రంప్ లేవనెత్తారు. మూడు నెలల క్రితం వరకు ఇరాన్​ 52,000 మంది నిరసనకారులను చంపారని ఆరోపించారు.

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