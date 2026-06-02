అమెరికాతో చర్చల్లో లెబనాన్ కీలకం- ఇరాన్ స్పీకర్ కీలక ప్రకటన- యుద్ధ విరమణకు కొత్త ప్రతిపాదనలు!

ఇరాన్, అమెరికా ఒప్పందంలో అన్ని ఫ్రంట్‌లలో దాడుల విరమణ ఉండాలని ఇరాన్ స్పీకర్ స్పష్టం- కార్గో నౌకపై దాడి చేశామని ఐఆర్‌జీసీ ప్రకటన- నౌకలో పేలుడు యాంత్రిక లోపం వల్లేనని ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడి

US Iran Aggrement
Iran's Parliament Speaker Mohammad-Bagher Ghalibaf (AP)
Published : June 2, 2026 at 7:20 AM IST

US Iran Aggrement : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న వేళ ఇరాన్, అమెరికా మధ్య భవిష్యత్‌లో జరిగే ఏదైనా ఒప్పందంలో లెబనాన్ అంశం కీలకంగా ఉండబోతున్నట్లు సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ ఘాలిబాఫ్, లెబనాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ నబీహ్ బెర్రీతో జరిపిన చర్చల్లో ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలికే ఏ ఒప్పందమైనా అన్ని యుద్ధ రంగాల్లో దాడుల విరమణను కలిగి ఉండాలని ఘాలిబాఫ్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా లెబనాన్‌పై జరుగుతున్న దాడులు ఆగడం తప్పనిసరి అని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమ వేదిక ఎక్స్‌లో కూడా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగితే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని ఘాలిబాఫ్ హెచ్చరించారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ చర్చల ప్రక్రియను నిలిపివేయడమే కాకుండా, ఇజ్రాయెల్‌కు వ్యతిరేకంగా మరింత కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) మరో కీలక ప్రకటన చేసింది. పానామా జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న "ఎంఎస్‌సీ సరిస్కా వి" అనే కంటెయినర్ నౌకను క్రూయిజ్ క్షిపణితో లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాన్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ నౌక అమెరికాకు చెందినదిగా ఐఆర్‌జీసీ పేర్కొంది.

ఒమన్ తీర ప్రాంతం సమీపంలో ఇరాన్ నౌకపై జరిగిన దాడికి ప్రతీకారంగానే ఈ చర్య చేపట్టినట్లు ఐఆర్‌జీసీ వెల్లడించింది. అయితే ఈ ప్రకటన వెలువడిన సమయంలోనే అరేబియా గల్ఫ్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కార్గో నౌకలో భారీ పేలుడు చోటుచేసుకోవడం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. బ్రిటన్‌కు చెందిన యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (యూకేఎంటీఓ) సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇరాక్‌లోని ఉమ్ ఖాసర్‌కు ఆగ్నేయ దిశలో సుమారు 74 కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రయాణిస్తున్న ఓ నౌక కుడి భాగంలో పేలుడు సంభవించింది. అనంతరం భారీ మంటలు చెలరేగినట్లు వెల్లడించింది.

అయితే ఈ ఘటనలో సిబ్బందికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని, నౌక కూడా తన తదుపరి గమ్యస్థానానికి ప్రయాణం కొనసాగించిందని యూకేఎంటీఓ తెలిపింది. పర్యావరణానికి కూడా ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని పేర్కొంది. ఘటనపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. తర్వాత ఈ నౌక "ఎంఎస్‌సీ సరిస్కా వి" అని గుర్తించారు. అయితే ఐఆర్‌జీసీ చెప్పినట్లుగా క్షిపణి దాడి జరిగినట్లు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు. ఇరాక్‌కు చెందిన భద్రతా వర్గాలు, స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం, నౌకలో జరిగిన పేలుడు అంతర్గత యాంత్రిక లోపం కారణంగానే జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.

ఇదే సమయంలో లెబనాన్‌లో ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి భద్రతా బలగాల భవిష్యత్తుపై కూడా కీలక చర్చలు సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం దక్షిణ లెబనాన్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటరిమ్ ఫోర్స్ ఇన్ లెబనాన్ (యూఎన్‌ఐఎఫ్‌ఐఎల్) గడువు ఈ ఏడాది చివరితో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ భద్రతా మండలికి లేఖ రాశారు. లెబనాన్‌లో అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణ బలగాల ఉనికి కొనసాగడం అత్యంత అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడం, చర్చలు జరగేలా చూడటం, లెబనాన్ సాయుధ బలగాలకు సహకరించడం వంటి అంశాలకు ఐరాస బలగాల ఉనికి అవసరమని వివరించారు.

దీనికోసం గుటెరస్ మూడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిపాదనలు చేశారు. మొదటి ప్రతిపాదన ప్రకారం 5,500 మందికి పైగా సిబ్బందితో కూడిన బలమైన అంతర్జాతీయ బలగాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఇందులో సైనిక పరిశీలకులు, కాలినడక దళాలు, రిజర్వ్ బలగాలు ఉంటాయి. ఇవి బ్లూ లైన్ ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షించడం, కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలను దర్యాప్తు చేయడం, ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ బలగాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గించే చర్యలు చేపట్టగలవు. రెండో ప్రతిపాదనలో తక్కువ సంఖ్యలో సిబ్బందితో పరిమిత పర్యవేక్షణ సామర్థ్యాలు ఉంటాయి. మూడో ప్రతిపాదనలో ప్రధానంగా పరిశీలన, నివేదికలకే పరిమితమైన తేలికపాటి బలగాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది.

అంతేకాకుండా హెజ్​బొల్లా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కాల్పుల విరమణను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక అంతర్జాతీయ సైనిక మిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని కూడా ఐక్యరాజ్యసమితి పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బలగం దక్షిణ లెబనాన్‌లో శాంతి పరిరక్షణ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశముంది. హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు, రాడార్ వ్యవస్థలు, ఉపగ్రహ చిత్రాలు, మైన్ తొలగింపు బృందాలు వంటి ఆధునిక సదుపాయాలు లేకుండా మొత్తం బ్లూ లైన్ ప్రాంతాన్ని సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించడం సాధ్యం కాదని ఐరాస పేర్కొంది. మొత్తంగా చూస్తే ఇరాన్-అమెరికా సంబంధాలు, ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ ఉద్రిక్తతలు, ఐరాస శాంతి బలగాల భవిష్యత్తు వంటి అంశాలు ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో కీలక మలుపు తిరుగుతున్నాయి. రాబోయే నెలల్లో ఈ పరిణామాలు ప్రాంతీయ భద్రతపై గణనీయ ప్రభావం చూపే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

