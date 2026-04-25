ETV Bharat / international

ఇస్లామాబాద్ నుంచి ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం నిష్క్రమణ- అమెరికా ప్రతినిధులతో భేటీ కాకుండానే!

అమెరికా ప్రతినిధులతో సమావేశం జరగకుండానే పర్యటన ముగించుకున్న ఇరాన్- అమెరికా–ఇరాన్ చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాల మధ్య పర్యటన- ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దౌత్య కదలికలు

Iran foreign minister leaves Islamabad (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 9:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Foreign Minister Leaves Islamabad : ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్​ అరాగ్చీ పాకిస్థాన్ పర్యటనను ముగించుకుని శనివారం ఇస్లామాబాద్ నుంచి బయలుదేరారు. అమెరికా ప్రతినిధులతో సమావేశం జరగకుండానే ఆయన పర్యటన ముగిసినట్లు పాకిస్థాన్ అధికారులు వెల్లడించారు. పర్యటన సందర్భంగా ఆయన పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్​ షరీఫ్​తో పాటు సైన్యాధిపతి అసీమ్​ మునీర్​ను కలిశారు. ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు, ప్రాంతీయ పరిస్థితులపై చర్చలు జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ పర్యటన ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య జరిగింది. అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య రెండో విడత చర్చలకు పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో ఈ సందర్శన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

చర్చలు జరగకుండానే నిష్క్రమణ
అయితే, పాకిస్థాన్ ఆశించినట్లుగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు జరగలేదు. ఇరాన్ ప్రతినిధులు చర్చల్లో పాల్గొనే బదులు తమ డిమాండ్ల జాబితాను మాత్రమే పాకిస్థాన్ నాయకత్వానికి అందజేసినట్లు తెలిసింది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్​లోని ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలపై అమెరికా విధించిన నౌకా నిర్బంధాన్ని ఎత్తివేయాలని వారు కోరినట్లు తెలుస్తోంది. తాజా పరిణామాలతో పాకిస్థాన్ చేపట్టిన మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అమెరికా ప్రత్యేక దౌత్య ప్రతినిధి బృందం ఇస్లామాబాద్‌కు రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఇరాన్ వారిని కలవడానికి నిరాకరించింది.

ఈ సమావేశాల అనంతరం షెహబాజ్​ షరీఫ్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్​లో స్పందిస్తూ, ఇరాన్‌తో సానుకూల చర్చలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఈ భేటీలో పాక్​ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ కూడా దౌత్య చర్చల ప్రాముఖ్యతను ప్రస్తావించారు. అయితే, గతంలో ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన తొలి విడత చర్చలు కూడా ఫలించలేదు. దాదాపు 21 గంటల పాటు సాగిన ఆ సమావేశాల్లో ఎలాంటి పురోగతి సాధించలేకపోయారు. మరోవైపు, ఇరాన్, అమెరికా చర్చల నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్​లో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. ముఖ్య రహదారులను మూసివేసి, రెడ్ జోన్ ప్రాంతాన్ని కట్టుదిట్టంగా పర్యవేక్షించారు. అయితే ఈ చర్యలన్నీ దౌత్య ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోయాయి.

అయితే, అమెరికా ప్రతినిధులు కూడా శనివారం ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ముందుగా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే వారు ఎప్పుడు చేరుకుంటారన్న విషయంపై వైట్​హౌస్​ స్పందించలేదు. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిని వీడ్కోలు పలకడానికి ఇస్లామాబాద్ సమీపంలోని విమానాశ్రయానికి పాకిస్థాన్​కు చెందిన సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు. భద్రతా కారణాల రీత్యా వారు తమ వివరాలను వెల్లడించలేదు.

అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించిన ఇరాన్​
కాగా, ఇరాన్ దాదాపు రెండునెలలల తర్వాత అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను తిరిగి ప్రారంభించింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల నేపథ్యంలో తమ గగనతలాన్ని మూసివేసిన టెహ్రాన్‌ అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను నిలిపివేసింది. ఇవాళ టెహ్రాన్‌లోని ఇమామ్ ఖొమేనీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఇస్తాంబుల్, ఒమన్ రాజధాని మస్కట్, సౌదీ అరేబియాలోని మదీనా నగరాలకు విమానాలు బయలుదేరినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్ పేర్కొంది. ఇస్తాంబుల్‌కు 3విమానాలు బయలుదేరినట్లు విమాన ట్రాకింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ఫ్లైట్ రాడార్ 24' వెల్లడించింది. అమెరికాతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన గగనతలాన్ని ఈనెల ఆరంభంలోనే పాక్షికంగా తెరిచింది.

విద్యుత్‌, ఇంధన వాడకాన్ని తగ్గించాలి!
మరోవైపు, ఇరాన్‌ పౌరులకు ఆ దేశాధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్‌ కీలక సూచనలు చేశారు. దేశంలో విద్యుత్‌, ఇంధన వాడకాన్ని తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చారు. శత్రువులు తమ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తూ చుట్టుముడుతున్నారని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంధనం, విద్యుత్‌ వినియోగం విషయంలో నియంత్రణ అవసరమని పేర్కొన్నారు. ఇంట్లో 10 లైట్లు వెలిగించే బదులు, కేవలం 2 లైట్లు వెలిగిస్తే వచ్చే ఇబ్బందేంటని ఆయన పౌరలకు కోరారు.

TAGGED:

IRAN US TALKS
WEST ASIA TENSIONS 2026
IRAN EXIT PAK
IRAN VS US WAR UPDATE
IRAN FOREIGN MINISTER LEAVES PAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.