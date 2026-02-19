ETV Bharat / international

అణుకేంద్రాలపై ఇరాన్ ఫోకస్- పైకి కనిపించకుండా పూడ్చేసే యత్నాలు!

అమెరికా సైనిక మోహరింపు పెరుగుతున్న అణుకేంద్రాల భద్రతపై ఇరాన్ దృష్టి- యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మాణ పనులను చేపడుతున్న ఇరాన్

Iran Nuclear Plants Update
Nuclear Sites Representative Image (AP File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Nuclear Plants Update : దేశం చుట్టూ అమెరికా సైనిక మోహరింపులను పెంచుతుండటంతో భూగర్భంలోని తమ అణు కేంద్రాల భద్రతను బలోపేతం చేసుకోవడంపై ఇరాన్ ఫోకస్ పెట్టింది. శక్తివంతమైన బాంబు దాడులనూ తట్టుకొని నిలువగలిగేలా వాటిలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మాణ పనులను నిర్వహిస్తోంది. ఈ అంశాలను నిరూపించే తాజా శాటిలైట్ ఫొటోలతో అమెరికాకు చెందిన అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాల అధ్యయన సంస్థ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది.

భూగర్భంలో అణు కేంద్రాలు ఉన్న కీలకమైన ప్రదేశాలు పైకి ఏమాత్రం కనిపించకుండా ఇరాన్ ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులను చేయిస్తోందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. ఓ వైపు అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతూనే, మరోవైపు అణుకేంద్రాల ఆనవాళ్లను దాచేందుకు ఇరాన్ యత్నిస్తుండటం ఆందోళనకర అంశమని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ తెలిపింది. పర్చిన్ మిలిటరీ కాంప్లెక్స్ పరిధిలో ఉన్న తాలేఘాన్-2 అణు కేంద్రం పైకి కనిపించకుండా, దాన్ని మట్టితో పూడ్చేసే పనిలో గత రెండు, మూడు వారాలుగా ఇరాన్ బిజీగా ఉందని చెప్పింది.

TAGGED:

IRAN NUCLEAR PLANTS
US IRAN NUCLEAR TALKS
US IRAN WAR
IRANS NUCLEAR PROGRAMME
IRAN NUCLEAR PLANTS UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.