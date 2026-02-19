అణుకేంద్రాలపై ఇరాన్ ఫోకస్- పైకి కనిపించకుండా పూడ్చేసే యత్నాలు!
అమెరికా సైనిక మోహరింపు పెరుగుతున్న అణుకేంద్రాల భద్రతపై ఇరాన్ దృష్టి- యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మాణ పనులను చేపడుతున్న ఇరాన్
Published : February 19, 2026 at 10:02 AM IST
Iran Nuclear Plants Update : దేశం చుట్టూ అమెరికా సైనిక మోహరింపులను పెంచుతుండటంతో భూగర్భంలోని తమ అణు కేంద్రాల భద్రతను బలోపేతం చేసుకోవడంపై ఇరాన్ ఫోకస్ పెట్టింది. శక్తివంతమైన బాంబు దాడులనూ తట్టుకొని నిలువగలిగేలా వాటిలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మాణ పనులను నిర్వహిస్తోంది. ఈ అంశాలను నిరూపించే తాజా శాటిలైట్ ఫొటోలతో అమెరికాకు చెందిన అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాల అధ్యయన సంస్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది.
భూగర్భంలో అణు కేంద్రాలు ఉన్న కీలకమైన ప్రదేశాలు పైకి ఏమాత్రం కనిపించకుండా ఇరాన్ ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులను చేయిస్తోందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. ఓ వైపు అమెరికాతో చర్చలు జరుపుతూనే, మరోవైపు అణుకేంద్రాల ఆనవాళ్లను దాచేందుకు ఇరాన్ యత్నిస్తుండటం ఆందోళనకర అంశమని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ తెలిపింది. పర్చిన్ మిలిటరీ కాంప్లెక్స్ పరిధిలో ఉన్న తాలేఘాన్-2 అణు కేంద్రం పైకి కనిపించకుండా, దాన్ని మట్టితో పూడ్చేసే పనిలో గత రెండు, మూడు వారాలుగా ఇరాన్ బిజీగా ఉందని చెప్పింది.
Over the last two to three weeks, Iran has been busy burying the new Taleghan 2 facility at the Parchin military complex with soil. Once the concrete sarcophagus around the facility was hardened, Iran did not hesitate to move soil over large parts of the new facility. More soil… pic.twitter.com/LWSrCnDdfy— Inst for Science (@TheGoodISIS) February 17, 2026