ఇరాన్ బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్లపై అమెరికా కొరడా- 24 సంస్థలపై కొత్త ఆంక్షలు
US Sanctions On Iran : ఇరాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారుతోందని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ ఆరోపించారు. అక్రమ బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని 24కిపైగా సంస్థలపై కొత్త ఆంక్షలు విధించారు.
Published : November 24, 2026 at 9:29 AM IST
ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉందని, ఆ దేశ నాయకత్వం ఆందోళనలో ఉందని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ వ్యాఖ్యానించారు. చమురు ఆదాయం తగ్గడం, ఆర్థిక ఆంక్షల ప్రభావంతో ఇరాన్ తన ఆర్థిక కార్యకలాపాల కోసం అక్రమ బ్యాంకింగ్ నెట్వర్క్లపై ఆధారపడుతోందని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్కు చెందిన రెండు డజన్లకు పైగా కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలు, కీలక వ్యక్తులపై అమెరికా తాజాగా ఆంక్షలు విధించింది.
24కి పైగా సంస్థలపై ఆంక్షలు
అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ 'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్'లో భాగంగా ఈ తాజా చర్యలు చేపట్టింది. ఇరాన్ అంతర్జాతీయ నీడ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను దెబ్బతీయడం, విదేశీ కరెన్సీ లావాదేవీలను అడ్డుకోవడం ఈ ఆంక్షల ప్రధాన ఉద్దేశమని వెల్లడించింది. ఇరాన్ ఆర్థిక నెట్వర్క్లకు సహకరిస్తున్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రెండు డజన్లకు పైగా ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలు, కీలక వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. చమురు ఆదాయం తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఎగుమతుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని స్వదేశానికి తీసుకురావడంలో ఆర్థిక మధ్యవర్తులు విఫలమవుతున్నారని అమెరికా ఆరోపించింది. ప్రభుత్వ వనరులను మళ్లించడం ద్వారా కొందరు తమ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకుంటున్నారని పేర్కొంది.