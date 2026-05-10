ఇరాన్ డ్రోన్లు సీతాకోకచిలుకల్లా రాలిపోతున్నాయ్- ఒకేసారి డజనుకుపైగా ఏఐ ఫొటోలు పోస్ట్ చేసిన ట్రంప్

ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్‌లో ఒకేసారి డజనుకుపైగా పోస్టులు- శనివారం రోజు దాదాపు ఏడు గంటల పాటు ఎలాంటి పోస్టులూ చేయకుండా ఉన్న ట్రంప్- మధ్యాహ్నం 3:51 గంటల నుంచి ఒక్కసారిగా వరుస పెట్టి పోస్టులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 8:47 PM IST

Trump On Irans Drones : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్‌లో ఒకేసారి డజనుకుపైగా పోస్ట్‌లను షేర్ చేశారు. శనివారం రోజు దాదాపు ఏడు గంటల పాటు ఎలాంటి పోస్ట్‌లూ చేయకుండా ఉన్న ట్రంప్, మధ్యాహ్నం 3:51 గంటల నుంచి ఒక్కసారిగా వరుస పెట్టి పోస్ట్‌లు చేశారు. ఈ పోస్ట్‌లలో కృత్రిమ మేధ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్- ఏఐ)‌తో సృష్టించిన సముద్ర యుద్ధ ఫొటోలు, ఒక గోల్ఫ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన స్నాప్‌షాట్‌లు ఉన్నాయి.

ట్రంప్ పోస్ట్ చేసిన ఏఐ ఫొటోలివీ!
• ట్రంప్ పోస్ట్ చేసిన ఏఐ సముద్ర యుద్ధ ఫొటోలన్నీ అమెరికా- ఇరాన్ సైనిక ఘర్షణతో ముడిపడినవే.

• ట్రంప్ పోస్ట్ చేసిన ఒక ఏఐ ఫొటోలో రెండు ఫ్రేమ్‌లు ఉన్నాయి. కుడి వైపునున్న ఫ్రేమ్‌లో, ఇరాన్ చిహ్నాలను కలిగిన డ్రోన్లు సముద్రంలోకి కూలిపోతున్నట్లుగా ఏఐ ఫొటో ఉంది. ఎడమ వైపునున్న ఫ్రేమ్‌లో, సీతాకోకచిలుకలు సముద్రంలో పడిపోతున్నట్టుగా ఏఐ ఫొటో ఉంది. ఈ ఫొటోపై 'సీతాకోకచిలుకల్లా రాలిపోతున్నాయి' అనే క్యాప్షన్‌‌ను ట్రంప్ పెట్టారు.

• అమెరికన్ నౌక లేజర్ కిరణాలను విడుదల చేసి ఇరాన్ డ్రోన్లను పేల్చేస్తున్నట్లుగా ఉన్న మరొక ఏఐ ఫొటోను ట్రంప్ పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై 'బై బై, డ్రోన్స్' అనే క్యాప్షన్‌ను ఆయన పెట్టారు.

• సముద్రంలో దూరంగా మంటల్లో కాలిపోతున్న శత్రుదేశ నౌకను ఒక నౌకలో నుంచి ట్రంప్ బైనాక్యులర్‌తో గమనిస్తున్నట్లుగా ఉన్న మరొక ఏఐ ఫొటోను కూడా పోస్ట్ చేశారు.

• ఇక ఇదే సమయంలో తన రాజకీయ ప్రత్యర్ధులను విమర్శించేందుకూ ఏఐ ఫొటోలను ట్రంప్ వినియోగించారు. విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన మాజీ అమెరికా అధ్యక్షులు జో బైడెన్, బరాక్ ఒబామాలను ఆయన లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఇరాన్ విషయంలో వారి సైనికపరమైన వైఖరిని ఎండగడుతూ ఒక ఏఐ ఫొటోను ట్రంప్ పోస్ట్ చేశారు. అందులో కుడి వైపున 'ట్రంప్' అనే క్యాప్షన్‌తో ఉన్న ఫొటోలో ఇరాన్ నౌకలన్నీ ధ్వంసమై, సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉన్నాయి. దీనిలోనే ఎడమ వైపున 'ఒబామా/బైడెన్' అనే క్యాప్షన్‌తో ఉన్న ఫొటోలో ఇరాన్ జెండాలతో ఉన్న నౌకలన్నీ సముద్రంలో తిరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ ఏఐ ఫొటోకు '159 ఇరాన్ నౌకలు' అనే పెద్ద క్యాప్షన్‌ను ట్రంప్ పెట్టారు. ఇరాన్ నౌకలు ఒబామా/బైడెన్ హయాంలో సురక్షితంగా ఉండగా, తన హయాంలోనే ధ్వంసమయ్యాయనే సందేశాన్ని ఆయన ఇచ్చారు.

హర్మూజ్‌లో ఉద్రిక్తత - అమెరికన్ ఓటర్ల అయిష్టత
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ అనేది ప్రస్తుతం బలహీనపడింది. కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని ఓ వైపు అమెరికా నౌకాదళం, మరోవైపు ఇరాన్ నౌకాదళం దిగ్బంధించాయి. అమెరికా - ఇరాన్ సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరగడం అనేది అమెరికన్ ఓటర్లకు అస్సలు ఇష్టం లేదనే వార్తా నివేదికలు అమెరికన్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో ఏఐ సముద్ర యుద్ధ ఫొటోలతో ట్రంప్ చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

గోల్ఫ్ క్లబ్‌లో కుమారుడితో డొనాల్డ్ ట్రంప్
డొనాల్డ్ ట్రంప్ మే 9న (శనివారం) వర్జీనియాలోని ట్రంప్ నేషనల్ గోల్ఫ్ క్లబ్‌లో నిర్వహించిన LIV గోల్ఫ్ టోర్నమెంట్‌‌కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన టెలివిజన్ ఫీడ్ నుంచి తీసినట్లుగా కనిపించే ఫొటోలనూ తాజాగా ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేశారు. గోల్ఫ్ క్లబ్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్, తన కుమారుడు ఎరిక్ ట్రంప్‌తో కలిసి బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ గ్లాస్ వెనుక కూర్చొని ఉండటం అందులో కనిపించింది. అంతకుముందు మే 3న ఫ్లోరిడాలో జరిగిన కాడిలాక్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ గోల్ఫ్ టోర్నమెంట్‌కు సైతం డొనాల్డ్ ట్రంప్ హాజరయ్యారు.

సంప్రదింపులు చేస్తే లొంగిపోయినట్టు కాదు : ఇరాన్
అంతర్జాతీయ శక్తులతో తమ సంప్రదింపులు బలహీనతకు సంకేతం కాదని, అది న్యాయం కోసం చేసే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నమని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ స్పష్టం చేశారు. తాము శత్రువు ముందు ఎన్నడూ తలవంచమని, సంప్రదింపులు చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం లొంగిపోవడమో,వెనుదిరగడమో కానే కాదని తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్ చేసే ఏ దౌత్యపరమైన చర్య వెనుకైనా ప్రాథమిక లక్ష్యం దేశ ప్రజల భద్రత, శ్రేయస్సును నిర్ధారించడమేనని పెజెష్కియన్ పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు. ఇరాన్ తన బలమైన వైఖరికి కట్టుబడి ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. ఇరాన్ జాతి హక్కులను పరిరక్షించడం, జాతీయ ప్రయోజనాలను దృఢమైన శక్తితో కాపాడుకోవడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. అమెరికాతో జరిగే చర్చలలో ఇరాన్ భాగస్వామ్యం అనేది, దాని ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుందని పెజెష్కియన్ పేర్కొన్నారు. కాగా, హర్మూజ్‌లో సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంపై అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనలపై ఇరాన్ తన స్పందనలను పాకిస్థాన్ ద్వారా అమెరికాకు చేరవేసింది. ఈమేరకు సమాచారంతో ఆదివారం రోజు ఇరాన్ మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ తరుణంలో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ చేసిన ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

