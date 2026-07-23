'మేం చమురు విక్రయించకపోతే ఇంకెవరూ అమ్మలేరు'- అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
తీవ్రమవుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు- కంటికి కన్ను సిద్ధాంతంతో బదులిస్తామన్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి- ఆందోళనలో గ్లోబల్ మార్కెట్లు, ఆకాశాన్ని తాకుతున్న క్రూడాయిల్ ధరలు
Published : July 23, 2026 at 6:08 PM IST
Iran Warning To US On Hormuz Strait : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మాటల యుద్ధం తారస్థాయికి చేరుకుంటోంది. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలపై ఇరాన్ దాడి చేసిన ప్రతిసారీ ఇరాన్కు చెందిన ఒక వంతెన లేదా విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబాఫ్ దీటుగా స్పందించారు. తమ దేశ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లితే, గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని మౌలిక సదుపాయాలు ఏవీ సురక్షితంగా ఉండవని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా బలగాలు ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లిపోతేనే వ్యూహాత్మక హర్మూజ్ జలసంధిలో భద్రత ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు. ఒకవేళ తమ ఇంధన ఎగుమతులను అడ్డుకుంటే, మొత్తం గల్ఫ్ ప్రాంతానికే దాని తీవ్రత తగులుతుందని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ కూడా అమెరికా వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగానే స్పందించారు. తమ రక్షణ సిద్ధాంతం కంటికి కన్ను ఆధారంగా పనిచేస్తుందని, తమ మౌలిక సదుపాయాలపై ఎలాంటి దురాక్రమణ జరిగినా అత్యంత శక్తివంతంగా, నిర్ణయాత్మకంగా బదులిస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
100 డాలర్లకు బ్యారల్ ముడి చమురు ధర
ఇక, ఇరాన్ తాజా హెచ్చరికలతో అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లలో వణుకు మొదలైంది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా చమురు ఎగుమతులకు ఆటంకం కలుగుతుందన్న ఆందోళనలతో క్రూడాయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి. ఆరు వారాల గరిష్టానికి ఈ ధరలు చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్యారల్ ముడి చమురు ధర మళ్లీ 100 డాలర్ల దిశగా సాగుతోంది. గురువారం ఉదయం బ్యారెల్ ధర 1.5 శాతానికి పైగా పెరిగి 95 డాలర్లు దాటి ట్రేడ్ అవుతోంది.
మరోవైపు, వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియెట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 88 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ఒక్క నెలలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఇప్పటివరకు దాదాపు 30 శాతం పెరగడం గమనార్హం. ఉద్రిక్తతలు ఇలాగే కొనసాగితే చమురు మంటలు మరింత పెరుగుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీ రెబల్స్ సైతం రంగంలోకి దిగడం ఆందోళనలను మరింత పెంచుతోంది. బాబ్ ఎల్-మాండెబ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే సౌదీ అరేబియా చమురు నౌకలే లక్ష్యంగా హూతీలు దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ రెండు కీలక జలసంధుల్లో ఒకేసారి అంతరాయం ఏర్పడితే, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లకు ఇది మునుపెన్నడూ లేని భారీ ముప్పును తెస్తుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సౌదీ చమురు ట్యాంకర్లపై హూతీల దాడి
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం ఎర్ర సముద్రానికి కూడా పాకింది. యెమెన్కు చెందిన హూతీ రెబల్స్ 'ఎన్సెలియా', 'లైలా' అనే రెండు సౌదీ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై దాడి చేశాయి. బాబ్ ఎల్-మాండెబ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే సౌదీ నౌకలపై దిగ్బంధనం విధించినట్లు ప్రకటించిన హూతీలు, ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు. 'ఎన్సెలియా' నౌకపై గుర్తుతెలియని ప్రొజక్టైల్ దాడి చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయని, అయితే ప్రాణనష్టం జరగలేదని సౌదీ వర్గాలు, బ్రిటన్కు చెందిన మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ ధ్రువీకరించాయి. ఎర్ర సముద్రాన్ని, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్తో బాల్ ఎల్ మాండెబ్ జలసంధి కలుపుతుంది. ప్రపంచ వాణిజ్య రవాణాలో 12 శాతం దీని గుండా సాగుతోంది.
మరోవైపు, అమెరికా బలగాలు ఇరాన్పై దాడులను మరింత ఉధృతం చేశాయి. వరుసగా 12వ రాత్రి కూడా ఇరాన్ మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా విరుచుకుపడ్డాయి. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేసే సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయడమే తమ లక్ష్యమని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలపై ఇరాన్ దాడి చేసిన ప్రతిసారీ ఇరాన్కు చెందిన ఒక వంతెనను లేదా విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా వేదికగా హెచ్చరించారు. ఈ యుద్ధం వల్ల అగ్రరాజ్యానికి భారీగానే ఖర్చవుతోంది.
ఇప్పటివరకు యుద్ధం కోసం 37.5 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసినట్లు అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సెనేట్ విచారణలో వెల్లడించారు. తాజా దాడులతో అహ్వాజ్, రమ్షీర్, అండిమెష్క్ తదితర ప్రాంతాలపై అమెరికా క్షిపణులు విరుచుకుపడగా ఇరాక్ సరిహద్దులోని షలాంచే పట్టణంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. దౌత్యపరమైన చర్చలకు అవకాశాలు ఉన్నాయని పాకిస్థాన్, తుర్కియే లాంటి దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ఇరాన్ చర్చల పట్ల సీరియస్గా లేదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పెదవివిరిచారు. ఇరాన్ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు. ఇరు దేశాలు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో వాణిజ్య మార్గాలు మూతపడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెను ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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