పాక్కు ఇరాన్ ప్రతినిధులు- టెహ్రాన్లో విభేదాలు- ఇరాన్ అగ్రనేతల్లో చీలిక
ఇరాన్ అంతర్గత పోరులో విజేతగా ఐఆర్జీసీ చీఫ్- మితవాద నేతలపై అతివాదులకు పైచేయి- చర్చల బృందం నుంచి ఘాలిబాఫ్ వైదొలిగే అవకాశాలు- ఇరాన్ చర్చల దిశను నిర్ణయించేది ఐఆర్జీసీనే- ఐఎస్డబ్ల్యూ అధ్యయన నివేదిక
Published : April 25, 2026 at 9:56 AM IST
Iran Internal political Conflict : ఓ వైపు అమెరికాతో చర్చల కోసం ఇరాన్ ప్రతినిధులు పాకిస్థాన్కు చేరుకోగా, మరోవైపు టెహ్రాన్లో అతివాద, మితవాద నేతల మధ్య చీలిక ఏర్పడినట్లు విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి. అమెరికాతో చర్చల్లో మరింత సరళతర వైఖరిని అవలంభించాలని ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్, ఇతరత్రా మితవాద నేతలు ప్రతిపాదించారని అమెరికాకు చెందిన రక్షణ రంగ అధ్యయన సంస్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ (ఐఎస్డబ్ల్యూ) తెలిపింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనలను అతివాద ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది, ఆయన ఆంతరంగిక బృందం పదేపదే అడ్డుకున్నారని పేర్కొంది. ఈ అంతర్గత అధికార పోరాటంలో ఐఆర్జీసీ చీఫ్ పైచేయి సాధించినట్లు కనిపిస్తోందని అంచనా వేసింది. అమెరికాతో చర్చలు, యుద్ధం పట్ల తీవ్రమైన, రాజీపడని వైఖరిని ఇరాన్ ప్రతినిధులు ప్రదర్శించేలా చేయడంలో అహ్మద్ వాహిది సఫలమవుతున్నారని ఐఎస్డబ్ల్యూ విశ్లేషించింది. ప్రస్తుతానికి ఈ వైఖరిని మార్చగల పలుకుబడి ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఘాలిబఫ్కు బహుశా లేకపోవచ్చని తెలిపింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ చర్చల బృందం నుంచి ఘాలిబఫ్ వైదొలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేసింది.
అంతర్గత పోరులో విజేత ఐఆర్జీసీ చీఫ్
ఇరాన్ ప్రభుత్వ అంతర్గత పోరులో ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది విజేతగా నిలిచారన్న ఐఎస్డబ్ల్యూ, క్రిటికల్ థ్రెట్స్ ప్రాజెక్ట్ (సీటీపీ) అంచనాలకు అనుగుణంగానే ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఈ అంతర్గత విభేదాలతో విసుగు చెందిన ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఘాలిబఫ్ రాజీనామాకు యోచిస్తున్నారంటూ అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చిన విషయాన్ని ఐఎస్డబ్ల్యూ గుర్తుచేసింది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి మినహాయింపుల అంశంపై ప్రభుత్వంలో ఏర్పడిన విభేదాల కారణంగా ఇప్పటికే చర్చల బృందం నుంచి ఘాలిబఫ్ తప్పుకున్నారని కొన్ని మీడియా సంస్థలు కథనాలను ప్రచురించాయని తెలిపింది.
ఇరాన్ చర్చలపై ఐఆర్జీసీ ఎఫెక్ట్
'అమెరికాతో చర్చల్లో సరళత ఉండాలని ఆచరణవాద, మితవాద ఇరాన్ నేతలు వాదిస్తున్నారు. కానీ వారి ప్రయత్నాలు సమీప భవిష్యత్తులో ఇరాన్ ప్రభుత్వ పాలనాపరమైన నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశాలు లేవు. చర్చలు, యుద్ధానికి సంబంధించి ఇరాన్ తీసుకునే నిర్ణయాలపై ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిదీ స్పష్టమైన పట్టును సాధించారు. ఈ అంశం భవిష్యత్తులో జరగబోయే అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అమెరికాతో మళ్లీ సైనిక ఘర్షణకు దిగేందుకే అహ్మద్ వాహిదీ ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు' అని ఐఎస్డబ్ల్యూ పేర్కొంది.
ఇరాన్ జాతీయ ఐక్యతా ప్రచారం
ఒక దేవుడు, ఒక నేత, ఒక దేశం నినాదంతో తాజాగా ఏప్రిల్ 24న (శుక్రవారం) ఇరాన్ ప్రభుత్వం జాతీయ ఐక్యతా ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఇరాన్ అగ్రనేతలను ఒకచోట సమావేశపర్చింది. ఈసందర్భంగా ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్, ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఎంబీ ఘాలిబఫ్, న్యాయ వ్యవస్థ అధినేత గులాం హుస్సేన్ మొహ్సిని ఎజీ కలిసి ఫొటో దిగారు. ఇరాన్ నేతలంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చాకే తమతో చర్చలకు రావాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవలె హితవు పలికారు. ఇరాన్ నేతల్లో చీలిక ఏర్పడిందని అమెరికా, అంతర్జాతీయ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. దీన్ని తిప్పికొట్టేందుకే ఈ జాతీయ ఐక్యతా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ఇరాన్ సర్కారు మొదలుపెట్టింది. ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఘాలిబఫ్ సైతం దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. ఇరాన్లో అతివాదులు, మితవాదులు అనే ప్రస్తావనే లేదని, తామంతా ఇరానియన్లం, విప్లవవాదులం అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ పరిధిలో ఇరానియన్లు అందరూ కలిసి పనిచేస్తారని తేల్చిచెప్పారు. తమ ప్రాణాల కంటే ఇరాన్ గెలుపే తమకు ప్రియమైందన్నారు.
రెండో విడత చర్చలకు రంగం సిద్ధం
మరోవైపు అమెరికాతో రెండో విడత చర్చల కోసం ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఏప్రిల్ 24న పాక్లోని ఇస్లామాబాద్కు చేరుకున్నారు. ఏప్రిల్ 25న సాయంత్రంకల్లా అమెరికా ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జేర్డ్ కుష్నెర్లు పాక్కు చేరుకుంటారు. ఏప్రిల్ 25వ తేదీన రాత్రి నుంచి ఏప్రిల్ 26 వరకు ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే అమెరికాతో ప్రత్యక్ష చర్చలు ఉండవని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. పాక్ ద్వారానే తయ నిర్ణయాలను తెలియజేస్తామని పేర్కొంది.
మా మిస్సైళ్లలో చాలావరకు ఇప్పటికీ వినియోగించలేదు : ఇరాన్
తమ దగ్గరున్న మిస్సైళ్లలో చాలావరకు ఇప్పటికీ వినియోగంలోకి రాలేదని, వ్యూహాత్మక సంయమనంతోనే వాటిని దాచి ఉంచామని ఇరాన్ రక్షణశాఖ అధికార ప్రతినిధి, బ్రిగేడియర్ జనరల్ రజా తలాయీ నైక్ వెల్లడించారు. అమెరికాతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి రావడానికి ముందు వరకు ఇజ్రాయెల్ గగనతలంపై తాము పూర్తి పట్టును సాధించామని ఆయన తెలిపారు. మరిన్ని అధునాతన ఆయుధాలు ఇరాన్ అమ్ములపొదిలో సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యూనిట్లలో ఇరాన్ స్వయంగా అధునాతన ఆయుధాలను తయారుచేస్తోందని, ఇదేే ఇరాన్ బలమని రజా తలాయీ నైక్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్కు చెందిన అధికారిక టీవీ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.