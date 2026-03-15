అమెరికా వెళ్లిపోతేనే పశ్చిమాసియాకు భద్రత- ఇప్పటికైనా అరబ్ దేశాలు వెళ్లగొట్టాలి : ఇరాన్ అధ్యక్షుడు

ఇప్పటికైనా అమెరికాను అరబ్ దేశాలు వెళ్లగొట్టాలి- అమెరికాకు ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలు తప్ప ఇంకేమీ పట్టవు- గల్ఫ్ దేశాలను రక్షించడంలో అమెరికా ఫెయిల్- అమెరికాపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Iran President on US
Iran President on US (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 15, 2026 at 10:08 AM IST

Iran President on US : పశ్చిమాసియా ప్రాంతం భద్రంగా ఉండాలంటే, అమెరికా ఇక్కడ ఉండకూడదని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ అన్నారు. అమెరికా వెళ్లిపోతేనే, పశ్చిమాసియాకు భద్రత లభిస్తుందని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఈమేరకు తాజాగా ఒక ట్వీట్ చేశారు. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ సైనిక ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరిన ప్రస్తుత తరుణంలో పెజెష్కియాన్ చేసిన ప్రకటన ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. ప్రస్తుతం అరబ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపైనా ఇరాన్ మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తోంది. ఇక ఇరాన్‌పైనా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి.

అమెరికా భద్రతా వలయం నిండా చిల్లులే : అబ్బాస్ అరాగ్చి
పశ్చిమాసియా దేశాలలోని అమెరికా భద్రతా వలయం నిండా ఇప్పుడు చిల్లులే ఉన్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యిద్ అబ్బాస్ అరాగ్చి వ్యాఖ్యానించారు. గల్ఫ్ దేశాలను రక్షించడంలో అమెరికా భద్రతా వలయం విఫలమైందని, దీంతో దాని నిండా చిల్లులే ఉన్న విషయం తేటతెల్లమైందన్నారు. అమెరికా గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు దాడులను తిప్పికొట్టడానికి బదులు, ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయని విమర్శించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేలా ఇరాన్‌ను ఒప్పించాలంటూ చైనా లాంటి దేశాలనూ అమెరికా ప్రాధేయపడుతోందని అబ్బాస్ అరాగ్చి చెప్పారు. కవ్వింపులకు పాల్పడుతున్న విదేశీ దురాక్రమణదారుడిని (అమెరికా) ఇప్పటికైనా పశ్చిమాసియా దేశాలు వెళ్లగొట్టాలని ఆయన కోరారు. అమెరికాకు ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలు తప్ప, ఇంకేమీ పట్టవని మండిపడ్డారు. ఈమేరకు అబ్బాస్ అరాగ్చి ఒక ట్వీట్ చేశారు.

IRAN PRESIDENT ON US
