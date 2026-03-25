ETV Bharat / international

అమెరికా అబ్రహం లింకన్‌ నౌకపై ఇరాన్​ దాడి- వార్నింగ్ ఇచ్చిన గంటలోపే!

తీర ప్రాంతం నుంచి ప్రయోగించే అత్యాధునిక 'ఖాదర్' యాంటీ-షిప్ క్రూయిజ్ క్షిపణుల ప్రయోగం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Warning to US : అమెరికాకు చెందిన భారీ యుద్ధవిమాన వాహకనౌక USS అబ్రహం లింకన్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. తీర ప్రాంతం నుంచి ప్రయోగించే అత్యాధునిక 'ఖాదర్' యాంటీ-షిప్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను అబ్రహం లింకన్‌పైకి ప్రయోగించింది. తమ దాడుల తీవ్రత తప్పించుకునేందుకు ఆ భారీ నౌక తన స్థానం మార్చుకుందని టెహ్రాన్‌ పేర్కొంది. తమ సముద్ర జలాలపై సార్వభౌమాధికారాన్ని చాటుకునేందుకే ఈ దాడి చేసినట్టు ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. యుద్ధవిమాన వాహక నౌక కదలికలను నిరంతరం పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలిపిన ఇరాన్ తమ క్షిపణి పరిధిలోకి వస్తే మరిన్ని దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

అయితే, దీనిపై అమెరికా ఎలా స్పందిస్తుందనే దానిపై ఆందోళన నెలకొంది. కాగా, అబ్రహాం లింకన్‌పై దాడి చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించడం ఇదే తొలిసారి కాదు. తమ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఈ నౌకను ఢీకొట్టాయని, దాంతో అది పనిచేయడం లేదని, గల్ఫ్ జలాల నుంచి వెనక్కి తగ్గిందని ఇటీవల చెప్పింది. కానీ, ఆ ప్రకటనను అప్పట్లో అమెరికా తోసిపుచ్చింది. అటు యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్‌తో అమెరికా ముమ్మరంగా చర్చలు జరుపుతోంది. ఇందులో భాగంగానే నెల రోజుల కాల్పుల విరమణ కోసం 15 పాయింట్లతో కూడిన ప్రణాళికను ఇరాన్‌కు పాకిస్థాన్ అందించింది. ఇలాంటి సమయంలో తాజా ఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.

అంతకుముందు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ అమెరికాకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఇరాన్. అమెరికా విమాన వాహక నౌక యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్‌పై గట్టి నిఘా ఉంచామని తెలిపింది. ఒకవేళ అది ఇరాన్ భూభాగానికి సమీపిస్తే తీవ్రమైన దాడులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ నౌకాదళం అమెరికాను హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రసార సంస్థ ప్రెస్ టీవీ ప్రసారం చేసింది. దీని ప్రకారం, ఇరాన్ క్షిపణి వ్యవస్థల పరిధిలోకి ప్రవేశిస్తే ఆర్మీ నేవీ యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ నౌకాదళ కమాండర్ రియర్ అడ్మిరల్ షహ్రామ్ ఇరానీ హెచ్చరించారు.

మరోవైపు అమెరికాపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు ఇరాన్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ఇబ్రహీం జోల్ఫఖారీ. ఇరాన్​తో అమెరికా చేస్తున్న దౌత్య ప్రయత్నాలు ఒక బూటకమని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా ప్రదర్శించిన వ్యూహత్మక శక్తి ఇప్పుడు ఓటమిగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు. స్వయం ప్రకటిత అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా పూర్తిగా ఓటమి పాలైందని ఆరోపించారు. అమెరికా పొందిన ఓటమిని ఒక ఒప్పందంగా పిలువవద్దు అని విమర్శించారు. ట్రంప్​ 48గంటల అల్టిమేటం నుంచి వెనక్కు తగ్గిన నేపథ్యంలో ఇరాన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.