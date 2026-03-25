'మీతో మీరే చర్చించుకుంటున్నారు'- ట్రంప్ చర్చల వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్‌ సైన్యం వ్యంగ్యాస్త్రాలు

అమెరికా అంతర్గత ఘర్షణలు తారస్థాయికి- అందుకే వాళ్లతో వాళ్లే చర్చించుకుంటున్నారు- పశ్చిమాసియా సుస్థిరత ఇరాన్‌‌తోనే సాధ్యమని గ్రహించాలి- ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన కార్యాలయం కీలక ప్రకటన

Published : March 25, 2026 at 1:05 PM IST

Iran on Trump Statement : ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుగుతున్నాయని, యుద్ధం ముగుస్తుందంటూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఎగతాళి చేస్తూ ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన కార్యాలయం ఖతం అల్ అంబియా ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేసింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో చివరకు అమెరికన్లు, అమెరికన్లతోనే చర్చించుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి ఎద్దేవా చేశారు. అమెరికా అంతర్గత ఘర్షణలు, వైరుధ్యాలు తారస్థాయికి చేరడంతో, ఇక అమెరికన్లు తమతో తామే చర్చించుకుంటున్నారు అంటూ ఆయన వ్యంగ్యాస్త్రాలను సంధించారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని అమెరికా పెట్టుబడులపై ఎలాంటి చర్చలకు తావు లేదన్నారు. మునుపటి తరహా చమురు, గ్యాస్ ధరలను అమెరికా ఇకపై చూడలేదని ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి తేల్చి చెప్పారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంత సుస్థిరత అనేది కేవలం ఇరాన్ సాయుధ దళాలతోనే సాధ్యమవుతుందని అమెరికా గ్రహించే దాకా ఈ సైనిక ఘర్షణ కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ వీడియో సందేశాన్ని బుధవారం రోజు ఫార్స్ న్యూస్ ప్రసారం చేసింది.

పశ్చిమాసియాలో సుస్థిరతను సాధించే దాకా ఆగేది లేదు
"వ్యూహాత్మక శక్తి అని ట్రంప్ చెప్పుకున్న గొప్పలు వ్యూహాత్మక ఓటమికి దారితీశాయి. అమెరికా ఎదుర్కొన్న ఈ ఓటమికి ఒప్పందం అనే ముసుగును వేసేందుకు ప్రయత్నించొద్దు. ట్రంప్ హామీల యుగం ఇక ముగిసింది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో రెండే పక్షాలు ఉన్నాయి. అవి నిజం, అబద్ధం. స్వేచ్ఛను, నిజాన్ని కోరుకునే వాళ్లు అమెరికా మీడియా ప్రచారం వల్ల మోసపోతుంటారు. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ షరతులను ఇరాన్ ఎప్పటికీ అంగీకరించదు. సైనిక శక్తితోనే పశ్చిమాసియాలో సుస్థిరత సాధ్యమవుతుంది. దాన్ని మేం సాధించే వరకు మునుపటి పరిస్థితులు ఏర్పడవని మేం తేల్చి చెబుతున్నాం. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్య చేయాలనే ఆలోచనను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మురికి మెదళ్ల నుంచి తొలగిస్తేనే పశ్చిమాసియాలో సుస్థిరత ఏర్పడుతుంది. మా లాంటి వాళ్లు, మీ లాంటి వాళ్ల షరతులకు అస్సలు అంగీకరించరు. మేం యుద్ధం మొదలైన రోజు నుంచి ఇదే మాటను చెబుతున్నాం. ఇప్పుడు, ఎప్పుడూ మీ షరతులను అంగీకరించం" అని వీడియో సందేశంలో ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి స్పష్టం చేశారు.

