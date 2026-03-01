ETV Bharat / international

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో కుటుంబ సభ్యులతో సహా ఖమేనీ మృతి : ధ్రువీకరించిన ఇరాన్

ఇజ్రాయెల్- అమెరికా దాడుల్లో ఖమేనీ మృతి చెందినట్ల వెల్లడించిన ఇరాన్

Iran on Khamenei Death
Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 7:10 AM IST

Iran on Khamenei Death: ఇజ్రాయెల్‌-అమెరికా సంయుక్తంగా చేసిన దాడుల్లో ఇరాన్​కు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. ఈ సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయాన్ని ఇరాన్‌ మీడియా ధ్రువీకరించింది. ఆయనతో పాటు కుటుం సభ్యులు ఖమేనీ కూతురు, అల్లుడు, మనవరాలు మృతి చెందినట్లు ప్రకటించింది. 40 రోజుల పాటు సంతాప దినాలు పాటించనున్నట్లు అక్కడి ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

