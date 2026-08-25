మళ్లీ తెరపైకి మొజ్తబా ఖమేనీ వీడియో- ఆగస్టులో ఇది రెండోసారి
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీకి సంబంధించిన తేదీ లేని వీడియో విడుదల- ఆ ఫుటేజ్ పాతదేనని అల్ అరేబియా కథనం- ఆగస్టులోనే రెండోసారి ఖమేనీ వీడియో బయటకు రావడం గమనార్హం
Published : August 25, 2026 at 2:10 PM IST
Iran Leader Mojtaba Video : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి మొజ్తబా ఖమేనీ బహిరంగంగా కనిపించడం లేదు. ఆయన ఆరోగ్యంపై విభన్న కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే వాటిన్నింటిని ఇరాన్ తోసిపుచ్చుతూ వస్తోంది. ఇటీవల ఆయన క్షేమంగా ఉన్నారంటూ ఒక వీడియోను విడుదల చేయగా, తాజాగా మొజ్తబా ఖమేనీకి సంబంధించిన దృశ్యాలను విడుదల చేసింది. కానీ ఆ వీడియోను ఎప్పుడు చిత్రీకరించారనే వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే ఆ వీడియో ఇప్పటి కాదని అల్ అరేబియా కథనంలో పేర్కొంది.
ఇరాన్కు చెందిన ఫార్స్ న్యూస్ తాజాగా విడుదుల చేసిన ఈ వీడియోలో మొజ్తబా ఖమేనీ కొంతమంది వ్యక్తులతో కలిసి కనిపించారు. ఆయన చుట్టూ ఉన్నవారు ప్రార్థనలు చేసిన అనంతరం చర్చలు ప్రారంభించినట్లు ఫుటేజ్లో కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ దృశ్యాలు ఎప్పుడు చిత్రీకరించారన్న దానిపై స్పష్టత లేదు. అయితే ఇది మొజ్తబా ఖమేనీ సుప్రీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపట్టకముందు చిత్రీకరించిన పాత దృశ్యాలని అల్ అరేబియా పేర్కొంది.
ఆగస్టులో రెండో వీడియో
మొజ్తబా ఖమేనీకి సంబంధించిన వీడియో ఇరాన్ మీడియా నుంచి వెలువడటం ఈ నెలలో ఇది రెండోసారి. అంతకుముందు ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఆయన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర కథనాలు వచ్చిన సమయంలో ఇరాన్ సెమీ అధికారిక వార్తా సంస్థ మెహర్ న్యూస్ ఓ తేదీ లేని వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంగా కనిపించారు. ఎటువంటి గాయాలు కానీ ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు కానీ కనిపించలేదు. అయితే, ఈ వీడియో ఎప్పుడు తీశారనే విషయాన్ని అప్పుడు కూడా వెల్లడించలేదు.
ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడుల్లో తీవ్రంగా గాయపడినప్పటి నుంచి మొజ్తబా బహిరంగంగా కనిపించకపోవడంతో అసలు ఆయన బతికే ఉన్నారా?అనే ప్రశ్న వినిపిస్తోంది. మొజ్తాబా ఖమేనీ గుర్తుపట్టలేని రీతిలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలానే ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లోనూ మొజ్తబా కనిపించలేదు. అంతకు ముందు జరిగిన ఆయన సతీమణి అంత్యక్రియల్లోనూ సుప్రీం లీడర్ కనిపించలేదు. దీంతో అసలు ఆయన బతికే ఉన్నారా అనే ప్రశ్నలు కూడా వచ్చాయి. అయితే, భద్రతా కారణాల వల్ల ఆయన హాజరుకావడం లేదని ఇరాన్ ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఇజ్రాయెల్ మీడియాలో కథనాలు
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందంటూ గతంలో ఇజ్రాయెల్ మీడియా కథనాలు ప్రచురించింది. ఇరాన్లోని తమ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయని పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ పరిపాలనకు దగ్గరగా ఉన్న వర్గాల నుంచి కూడా ఇలాంటి సమాచారం వస్తోందని కొన్ని కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఈ ప్రచారాన్ని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ ఖండించారు. మొజ్తబా ఖమేనీ పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు ఆంగ్ల మీడియా సంస్థ వెల్లడించింది. ఖమేనీతో ఆగస్టులో తాను సమావేశమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించిన పెజెష్కియాన్, ఆయన ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు కూర్చొని చర్చించగలిగినప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని ఎలా చెప్పగలమని వ్యాఖ్యానించారు. ఆయనతో జరిగిన సమావేశం చాలా బాగా సాగిందని తెలిపారు.
మొజ్తబా ఖమేనీ ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నేపథ్యం కూడా కీలకమే. ఆయన తండ్రి అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త సైనిక దాడుల్లో మరణించిన తర్వాత మొజ్తబా ఖమేనీ సుప్రీం లీడర్ పదవిని చేపట్టారు. అయితే బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి మొజ్తబా ఖమేనీ బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో కనిపించలేదు. ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి నేరుగా మాట్లాడటం కానీ, బహిరంగంగా ప్రసంగించడం కానీ జరగలేదు. కేవలం రాతపూర్వక ప్రకటనల ద్వారానే సందేశాలను వెల్లడిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ మీడియా వరుసగా మొజ్తబా ఖమేనీ వీడియోలను విడుదల చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఆయన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టేందుకే ఈ ఫుటేజ్లను విడుదల చేస్తున్నారా? లేక ఆయన సురక్షితంగా ఉన్నారనే సంకేతాన్ని ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అనే చర్చ మొదలైంది.
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